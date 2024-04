RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Mai

Der Mai hält auf RTL+ eine breite Palette an neuen Streaming-Starts bereit. Mit der 5. Staffel von "Ex on the Beach" warten heiße Flirts und neue Dramen in Mexiko auf die Streamer:innen. Gleichzeitig gewährt die Dokumentation "Kroos" überraschende Einblicke in das Leben des Ausnahmekickers Toni Kroos. Für True Crime Fans zeigt RTL+ exklusiv die zweite Staffel von "Dr. Death". Auch Filmenthusiasten kommen mit diesen Highlights auf ihre Kosten: "Zack Snyder's Justice League" verspricht eine düstere und epischere Schnittfassung des Kinofilms. Und das Actionepos "Black Adam" zeigt Dwayne Johnson als ikonischen DC-Superschurken. On top gibt es im Mai einige Audiohighlights, u.a. das RTL+ Original Hörbuch "Sherlock und Watson".

Fiction im Mai 2024

15. Mai: "Dr. Death", Staffel 2, 8 Folgen, exklusiv

15. Mai: "O.C., California", Staffel 1-4

Reality im Mai 2024

7. Mai: "Ex on the Beach", Staffel 5

Dokumentation im Mai 2024

1. Mai: "Kroos"

16. Mai: "Jamie Oliver - günstig genießen", auch bei RTL Living

Filme im Mai 2024

1. Mai: "Zack Synder's Justice League"

1. Mai: "Hexen, Hexen"

1. Mai: "Unpregnant"

1. Mai: "S.O.S. Barracuda", Film 1-8

5. Mai: "Black Adam", exklusiv

Sport im Mai 2024

2. Mai: UEFA Europa League & Conference League: Halbfinale, Hinspiele

4. Mai: LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen USA/Miami

9. Mai: UEFA Europa League & Conference League: Halbfinale, Rückspiele

12. Mai: FIFA World Endurance Championship - Das Magazin: Die 6 Stunden von Spa

22. Mai: UEFA Europa League: Finale

29. Mai: UEFA Europa Conference League: Finale

RTL+ Kids im Mai 2024

1. Mai: "Neues aus dem Uhlenbusch"

Hörbücher im Mai 2024

10. Mai: "Chantal im Märchenland", Hörspiel zum Film

16. Mai: "SHERLOCK & WATSON", RTL+ Original, 4. Staffel

Weitere Informationen zu ausgewählten Highlights im Mai 2024:

1.5.: "Zack Synder's Justice League"

Düsterer und epischer als der Kinofilm: Das verspricht die Schnittfassung von "Justice League", unter der Regie von Zack Snyder. In der mehr als vierstündigen Fassung, getreu Snyders ursprünglichem Konzept, rekrutieren Bruce Wayne (Ben Affleck) und Diana Prince (Gal Gadot) das ultimative Superheldenteam, um die Erde vor der Vernichtung durch den Bösewicht Steppenwolf (Ciarán Hinds) zu retten. Aufgrund eines Trauerfalls in Zack Snyders Familie übernahm Joss Whedon die Regie des 2017 ausgestrahlten Kinofilms. Snyder gibt in der 2021 veröffentlichten Version mehr Einblicke in Figuren wie Cyborg und The Flash.

1.5.: "Kroos", Dokumentation

Nach seiner Rückkehr ins DFB-Team ist der Name Toni Kroos wieder in aller Munde. Ab dem 1. Mai gewährt zudem der gleichnamige Dokumentarfilm auf RTL+ überraschende Einblicke in das Leben des Ausnahmekickers und ganz besonderen Menschen. Dabei zeichnet die Doku auch ein vielschichtiges Porträt des Mittelfeldstrategen und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs. "KROOS" verfolgt den Weg, den Toni Kroos von Greifswald bis nach Madrid zurückgelegt hat und lässt Weggefährten wie Sergio Ramos, Zinédine Zidane, Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Uli Hoeneß zu Wort kommen.

5.5.: "Black Adam", exklusiv

Der ehemalige und zornige Sklave Teth-Adam (Dwayne Johnson) wird nach fast fünf Jahrtausenden in der ägyptischen Stadt Kahndaq unabsichtlich aus seiner Gefangenschaft erweckt. Prompt gerät er in einen Kampf zwischen der kriminellen Vereinigung "Intergang" und der "Justice Society of America", die aus den Helden Doctor Fate, Hawkman, Cyclone und Atom Smasher besteht. Alle wollen die "Krone von Sabbac", ein antikes und mächtiges Artefakt - das schließlich ebenfalls erwacht und seinen neuen Träger grausam über Kahndaq herrschen lässt. Doch in einer epischen Auseinandersetzung wechselt Teth-Adam auf die Seite der Guten. Kann er als 'Black Adam' zum neuen Beschützer werden?

7.5.: "Ex on the Beach", Staffel 5

Sie sind am Strand von Mexiko, suchen nach der Liebe und auf einmal tauchen ihre Exen auf! In "Ex on the Beach" zieht eine Gruppe von heißen Singles in eine Strandvilla - darunter auch bekannte Reality-Sternchen. Viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe erhoffen sich die Frauen und Männer. Ist Mr. oder Mrs. Right in der 5. Staffel der Love Reality von RTL+ zu finden? Die erste Flirterei nimmt abrupt ein Ende, als die Geister ihrer Vergangenheit auftauchen: ihre Ex-Partner:innen!

15.5.: "Dr. Death", Staffel 2, 8 Folgen, exklusiv

Die neue, zweite Staffel "Dr. Death" basiert erneut auf wahren Begebenheiten, aber auf einem ganz neuen True-Crime-Fall - mit Edgar Ramirez ("American Crime Story") und Mandy Moore ("This Is Us") in den Hauptrollen. Als Vorlage dient wie schon für Staffel eins einer der erfolgreichsten US-Podcasts namens "Wondery", der den wahren Fall beleuchtet hat und der nun verfilmt wurde: In Staffel zwei der packenden Anthologie dreht sich alles um den sogenannten "Miracle Man", Dr. Paolo Macchiarini (Edgar Ramirez), einem visionären und charmanten Chirurgen, der für seine innovativen Operationen bekannt ist.

