BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Wechsel an der B·A·D-Spitze

Ulrike Lüneburg neue Geschäftsführerin

Bonn (ots)

Ulrike Lüneburg übernimmt am 1. Januar 2020 die Geschäftsführung der B·A·D GmbH für die Bereiche Human Resources (HR), Kommunikation und Recht. Sie tritt die Nachfolge von Professor Bernd Siegemund an, der altersbedingt ausscheidet. Ulrike Lüneburg leitet damit gemeinsam mit André Panienka, der die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung übernimmt, und Professor Bernd Witte das Unternehmen.

Die Juristin, die zudem einen Master of Business Administration (MBA) an der Universität von Toronto/Kanada absolviert hat, verfügt bereits über vielfältige Erfahrungen in leitenden Positionen: Nach verschiedenen Stationen im Personalbereich im In- und Ausland bei der SIG Combibloc war sie zuletzt Director Human Resources bei Siegwerk Druckfarben.

Als Geschäftsführerin von B·A·D will sie die erfolgreiche Arbeit mit hochengagierten Mitarbeitenden fortsetzen: "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ich finde den Gedanken sehr befriedigend, einen Beitrag zur Gesundheit von Menschen zu leisten. B·A·D ist diesbezüglich ein herausragender Wirkungskreis."

Über die B·A·D-Gruppe

Die B·A·D-Gruppe betreut mit mehr als 5.000 Experten in Deutschland und Europa 280.000 Betriebe mit über 4,5 Millionen Beschäftigten in den unterschiedlichsten Bereichen der Prävention. Zusammen mit den europäischen TeamPrevent-Tochtergesellschaften gehört B·A·D zu den größten internationalen Anbietern von Präventionsdienstleistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Sie hat ihr Portfolio kon-tinuierlich zu einem ganzheitlichen System-Angebot für die Gesundheit der Beschäftigten in Unternehmen erweitert.

