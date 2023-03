Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE

MyCyclingCamp - die perfekte Kombination aus Urlaub und Radfahren

In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter best mood events bietet die Motor Presse Stuttgart in diesem Jahr vier Radcamps an, die Urlaub und Radfahren optimal miteinander kombinieren. Dabei ist egal, wie hoch das Alter oder der Fitnesslevel ist, für jede Leistungsklasse werden entsprechende Ausfahrten in Kleingruppen angeboten. Die Freude am Radfahren und das gemeinsame Erlebnis mit Gleichgesinnten stehen bei allen Camps im Vordergrund. Ein spannendes Zusatzprogramm mit informativen Vorträgen und Anleitungen von einem erfahrenen Team sowie genügend Zeit zum Entspannen runden das Angebot ab. Für die Fans schmaler Reifen sind die MyCyclingCamps zu empfehlen, während sich Trail-Liebhaber auf das MOUNTAINBIKE Camp in Kroatien freuen können.

Den Start macht das in Kooperation mit ROADBIKE stattfindende MyCyclingCamp Rennrad vom 12.-15. Mai in Andalusien. Entlang der Atlantikküste und durch das traumhafte Hinterland können die malerischen Landschaften, sprichwörtlich erfahren werden. An den sieben Camptagen stehen fünf erfahrene Coaches bereit, um Hilfestellungen zu geben und das Camp zu einem lehrreichen und unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Von Frauen für Frauen lautet das Motto des MyCyclingCamps Rennrad Ladys vom 19.05-26.05.2023. Individuelle Bedürfnisse, Fragen oder sensiblere Themen können offen thematisiert werden. Das gesamte Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen wurde in Kooperation mit ROADBIKE und Women's Health speziell für Frauen konzipiert.

Durch eines der schönsten Gravel-Reviere Mitteleuropas führt das vom 23. bis 30. September 2023 stattfindende MyCyclingCamp Gravel in Slowenien. Erfahrene Local Guides kennen die schönsten Touren entlang kristallklarer Flüsse, durch einsame Wälder inmitten fantastischer Bergkulissen. Das vom Szenemagazin GRAVELBIKE unterstützte Camp macht ein Zero-Waste-Hotel nahe dem Gletschersee von Bled zum Ausgangspunkt der aufregenden Touren.

In Kooperation mit MOUNTAINBIKE findet vom 08. bis 15. Oktober 2023 das MOUNTAINBIKE-Camp auf der Halbinsel Istrien in Kroatien statt. Die Touren in der grünen Oase an der Adria führen über wundervolle Trails, Wald- und Forstwege, durch Jahrhunderte alte Olivenhaine und vorbei an Weinbergen. Unterwegs laden pittoreske Hafenstädte zu kurzen Kaffee-Stopps und zu landestypischen Gerichten in kleinen "Konobas" ein. Unter der Anleitung des Trainers der kroatischen MTB-Nationalmannschaft können sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch versierte Fahrerinnen und Fahrer neue Kniffe und Fahrtechniken auf dem Bike erlernen.

Weitere Informationen zu allen vier Camps gibt es unter www.mycyclingcamp.com. Dort können die MyCyclingCamps auch direkt beim Veranstalter best mood events gebucht werden.

