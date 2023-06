Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT

Dschungel statt Asphalt: Die neuesten Geländewagen von Ford beim auto motor und sport 4x4 Event am Red Bull Ring in Österreich erfahren

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Saftiges Grün und knorrige Baumstämme direkt vor den runden Scheinwerfern, steinige Forstwege und verwurzelter Waldboden unter dem Allradantrieb der Ford-Offroad-Modelle. Das Streckenlayout bietet unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade und schmiegt sich in die steirische Landschaft. Das ist der neue 4x4 Event von auto motor und sport für alle, die mit einem Offroad-Pkw das Trailgelände vom Red Bull Ring in Spielberg erfahren.

Hier findet man hochverdichtete alpine Fahrverhältnisse, die jeden Geländewagen an seine Grenzen bringen. Nur acht Kilometer vom Red Bull Ring entfernt liegt der Offroad Car Track. "Die Allrad-Erlebniswelt, die eine in Europa einzigartige Vielfalt an Strecken und Möglichkeiten bietet: sagenhafte 550 Hektar groß, um unter profilierte Reifen genommen zu werden, eingezäunt und freigegeben für echtes Geländefahren", so Bert Brandenburg, Leiter Events des Medienhauses Motor Presse Stuttgart. Und dann noch eine ultimative Vierrad-Herausforderung im 4WDTest-Track-Gelände direkt oberhalb der Rennstrecke mit Verschränkungspisten, Schrägfahrten, Wellenbahn, Holzweg, Kiesbett und Auffahrten von Felsen über Stufen oder Rollen. Das alles mit den aktuellen Modellen von Ford.

Im freien Gelände dann Offroad pur. Für das Training mit den erfahrenen Instruktoren stehen der neue FORD RANGER, Europas Pick-up Nr. 1 bereit. Der Wagen ist entwickelt, um den Anforderungen des Arbeitslebens gerecht zu werden und entworfen, um maximale Freude zu bieten, wo immer die Freizeit beginnt. Als zweites Modell der FORD BRONCO, die bekannte amerikanische Offroad-Ikone. Imposanter Auftritt, beeindruckende Leistung, innovative Konnektivität: Das alles - und noch viel mehr - ist der neue Ford Bronco. Einsteigen in den ultimativen Offroader, den leistungsstarken Allradantrieb spüren und sich auf ein großartiges Fahrerlebnis freuen. Ford entwickelt sich derzeit in Europa von einer Pkw-Volumenmarke zum Lifestyle-Anbieter, der sich ausdrücklich zu seiner amerikanischen Herkunft bekennt. Die Wurzeln liegen in den USA und bei Amerika denkt man positiv an den "Adventurous Spirit", also an Freiheit, Abenteuer und Outdoor.

Die Anreise erfolgt am 27. Juli mit einem Begrüßungsabend im Schloss Gabelhofen. Am 28. Juli folgt dann der 4WD Test Track und der Offroad Experience Offroad Car Track mit einem exklusiven Mittagessen im Restaurant Schönberghof direkt am Red Bull Ring und dem Abschlussabend. Einfach märchenhaft, so lässt sich ein Aufenthalt im Schloss Gabelhofen am besten beschreiben. Stilvoll und detailgetreu restauriert lädt dieser ehemals als Wasserschloss konzipierte "beflügelnde Ort" auf eine Reise in die Vergangenheit ein, ohne dabei auf zeitgemäßen Komfort zu verzichten.

Die Anmeldung erfolgt unter https://event.motorpresse.de/offroadtraining-mit-ford/

Die Motor Presse Stuttgart ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell