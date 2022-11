BookBeat GmbH

Streaming-Angebote erhöhen die Sichtbarkeit von Autor*innen

Hörbuch-Streaming-Nutzer*innen nutzen mehr und mehr die Breite des Titelangebotes - dies hat der Hörbuch-Streaming-Service BookBeat ausgewertet. Über alle Märkte hinweg haben BookBeat-Kundinnen und -Kunden mehr als 500 Millionen Stunden Hörbücher und eBooks konsumiert. Was für die schwedische Nutzerbasis gilt, lässt sich analog auch für die deutschen Kundinnen und Kunden feststellen: seit dem Start von BookBeat in Deutschland ist der vormals überwiegende Anteil der Top50 Autor*innen am Konsum zurückgegangen zugunsten eines immer breiteren Hörverhaltens. Immer mehr Hörer*innen greifen zu immer mehr Autor*innen und verhelfen so auch unbekannteren Autor*innen zu Sichtbarkeit und Popularität. Die 50 populärsten Autor*innen machen mittlerweile nur noch 31% des Gesamtkonsums aus. Die Autor*innen außerhalb der Top 50 konnten hingegen ihren Anteil in den letzten Jahren stark erhöhen und machen 69 Prozent allen Hörkonsums aus.

2018 machten die Titel der 50 beliebtesten Autor*innen 45 Prozent aller gehörten Hörbücher bei BookBeat in Deutschland aus, im Jahr 2022 ist dieser Anteil auf 31 Prozent gesunken. Dafür haben die Autor*innen außerhalb der Top 50 ihren Anteil von 55 Prozent auf 69 Prozent steigern können. Die Daten von BookBeat zeigen, dass Bestseller-Autor*innen zwar weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen, speziell für neue Hörer*innen, die das Hörbuch erst neu für sich entdecken und oft einen Autor oder eine Autorin wählen, der/die bereits bekannt ist. Im Laufe der Zeit greifen die Nutzer*innen aber auch mehr und mehr zu Titeln und Autoren außerhalb der gängigen Bestsellerlisten. Auch hat die Empfehlungsfunktion in der BookBeat-App einen zunehmenden Einfluss auf die Wahl des Nutzers/der Nutzerin und macht die Breite des Angebots besser zugänglich.

