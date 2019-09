Wirtschaftsinitiative Smart Living

Presseeinladung: Smart Future & Fridays for Future: Diskussion auf der IFA

Am 6. September diskutieren Schüler*innen mit Vertretern der Politik und der Wirtschaftsinitiative Smart Living

Digitalisierung versus Nachhaltigkeit - oder Digitalisierung für Nachhaltigkeit? Können Künstliche Intelligenz und smarte Vernetzung zum Klimaschutz beitragen? Oder liegt der Schlüssel zur Ressourcenschonung im digitalen Verzicht?

Es diskutieren mit Schüler*innen von Schule@IFA:

- Daniela Kolbe, Vorsitzende der Enquete Kommission für Künstliche Intelligenz - Ricarda Lang, Bundessprecherin der GRÜNEN JUGEND - Daniel Erdmann, Wirtschaftsinitiative Smart Living und Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)

Moderation: Katie Gallus

Ort: Stand 205, Halle 26A Zeit: Freitag, 06. September 2019, 14:00 bis 14:45 Uhr

Wirtschaftsinitiative Smart Living am Gemeinschaftsstand der Verbände VDE, ZVEH, ZVEI

Teilnehmer der Wirtschaftsinitiative Smart Living machen bei der IFA vom 6. bis 11. September 2019 in Berlin am Gemeinschaftsstand der Verbände VDE, ZVEH und ZVEI durch das House of Smart Living (IFA NEXT, Halle 26 A, Stand 205) das Wohnen der Zukunft und den Einsatz moderner Technologien auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz erlebbar. Unter dem Motto "Fit für die digitale Welt" stehen die Themen "Digitalisierung und Vernetzung" sowie auch der Austausch mit Jugendlichen im Fokus.

Über die Wirtschaftsinitiative Smart Living:

Als bundesweites Netzwerk hat die Wirtschaftsinitiative Smart Living das Ziel, zukunftsweisende Strategien für einen deutschen Smart-Living-Leitmarkt zu entwickeln. Sie ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Smart-Home- bzw. Smart-Living-Technologien in Deutschland. Mit branchenübergreifenden Kooperationen, der Sensibilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft für die Chancen von Smart Living sowie der Förderung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen soll eine höhere Marktdynamik rund um die sichere Digitalisierung der Wohn- und Lebensumgebung erreicht werden. Teilnehmer der Wirtschaftsinitiative sind derzeit über 70 Unternehmen, Verbände und Initiativen. Die Wirtschaftsinitiative Smart Living wird von der - vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauftragten - Geschäftsstelle Smart Living betreut.

