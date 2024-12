Saudi Aramco

Aramco schließt Erwerb von 10 % der Anteile an Horse Powertrain Limited ab

Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen am 28. Juni 2024 hat Aramco den Erwerb eines 10%igen Anteils an Horse Powertrain Limited („Horse Powertrain") abgeschlossen – basierend auf einem Unternehmenswert von 7,4 Milliarden Euro.

Die Renault-Gruppe und Geely (über Geely Holding und Geely Auto) halten jeweils einen Anteil von 45 % an Horse Powertrain.

Die Investition festigt eine wichtige strategische Partnerschaft zwischen Horse Powertrain und Aramco, die ihr gemeinsames Fachwissen und ihre Ressourcen nutzen, um Fortschritte bei Antriebstechnologien, synthetischen Kraftstoffen und Schmierstoffen zu erzielen.

Die Partnerschaft baut auf der Forschungs- und Entwicklungsarbeit (F&E) von Aramco im Bereich kohlenstoffarmer Mobilitätslösungen auf, zielt darauf ab, einen Beitrag zur Verringerung der Emissionen durch den Straßenverkehr zu leisten, und trägt zur Verwirklichung der Vision von Horse Powertrain bei, ein konsolidierter Tier-1-Antriebslieferant zu werden, um die Energiewende zu beschleunigen.

Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat über eine direkte und hundertprozentige Tochtergesellschaft, Aramco Asia Singapore Pte. Ltd. hat den Kauf einer 10%igen Beteiligung an Horse Powertrain, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Hybrid- und Verbrennungsantriebe, abgeschlossen. Die Transaktion erfolgte vor dem Hintergrund der Bemühungen von Aramco, neue Mobilitätslösungen zu entwickeln, die das Potenzial haben, Verkehrsemissionen zu verringern.

Der Abschluss der Transaktion folgt auf die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen am 28. Juni 2024 und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Investition von Aramco basiert auf einer Unternehmensbewertung von 7,4 Milliarden Euro für Horse Powertrain, an dem die Renault-Gruppe und Geely (über die Geely Holding und Geely Auto) jeweils 45 % der Anteile halten.

Ahmad O. Al Khowaiter, Aramco Executive Vice President of Technology & Innovation , kommentierte: „Die Verringerung von Verkehrsemissionen erfordert ein breites Spektrum von Ansätzen, die die Vielfalt der globalen Fahrzeugflotte, die großen Unterschiede in der Verkehrsinfrastruktur und die spezifischen Bedürfnisse der Kraftfahrer in verschiedenen Ländern berücksichtigen. Bei Aramco verfolgen wir da wir bei der Suche nach Möglichkeiten, eine positive Wirkung zu erzielen, eine Reihe potenzieller innovativer Lösungen – von kohlenstoffärmeren synthetischen Kraftstoffen bis hin zu effizienteren Verbrennungsmotoren. Unsere Investition in Horse Powertrain baut auf unserer umfangreichen Forschung und Entwicklung in diesem Bereich auf. Durch den Zusammenschluss mit zwei der weltweit führenden Automobilhersteller wollen wir unser gemeinsames Know-how nutzen, um emissionsärmere Mobilitätslösungen zu fördern."

Matias Giannini, Chief Executive Officer von Horse Powertrain, , sagte: „Wir freuen uns, dass Aramco seine Investition in Horse Powertrain abgeschlossen hat. Das Fachwissen von Aramco auf dem Gebiet der alternativen und synthetischen Kraftstoffe macht Aramco zum idealen Partner für uns, wenn es darum geht, Lösungen für emissionsärmere Antriebe anzubieten. Durch die Stärkung unserer Technologieführerschaft durch diese Partnerschaft wird Horse Powertrain als Partner für Automobilmarken, die von unserem Know-how und unserer globalen Produktionspräsenz profitieren wollen, nur noch wertvoller."

Jamal Muashsher, Chief Executive Officer von Valvoline Global Operations , ergänzte: „Als technischer Partner und Zulieferer von Horse Powertrain freuen wir uns darauf, die mehr als 150-jährige Erfahrung von Valvoline Global im Automobilbereich und die Tradition der Innovation zu nutzen, um zukunftsweisende Lösungen für die Technologie von Verbrennungsmotoren, Kraftstoffen und Schmierstoffen zu entwickeln. Unser neuestes gemeinsames Projekt mit Horse Powertrain und Aramco baut auf der starken Tradition von Valvoline Global in der Zusammenarbeit mit Erstausrüstern auf. Durch unsere Zusammenarbeit tragen wir dazu bei, die nächste Generation der Mobilität zu gestalten."

Es wird erwartet, dass die Investition von Aramco die Bemühungen von Horse Powertrain zur Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Hybridantrieben der nächsten Generation sowie von ergänzenden Technologien wie alternativen Kraftstoffen und Wasserstofflösungen beschleunigen wird. Im Rahmen der Transaktion werden Aramco und die Tochtergesellschaft Valvoline Global Operations mit Horse Powertrain bei Innovationen in den Bereichen Verbrennungsmotortechnologie, Kraftstoffe und Schmierstoffe zusammenarbeiten. Dank , seiner Technologieführerschaft, seiner globalen Produktion und seiner Größenvorteile wird Horse Powertrain sein Wertangebot für Automobil- und Transportkonzerne weltweit weiter festigen. Horse Powertrain hat sich zum Ziel gesetzt, ein unvergleichlicher Partner für den Zugang zu hochmodernen Hybrid- und Verbrennungsmotorlösungen zu werden, der dazu beiträgt, die weltweiten Fahrzeugemissionen zu reduzieren.

Das Board of Directors von Horse Powertrain setzt sich nun aus sieben Mitgliedern zusammen:

Drei Directors von Geely: Daniel Donghui Li (Vice Chairman von Geely Auto und CEO, Geely Holding) wird Chairman of the Board, Jerry Gan (CEO, Geely Auto Group) und Andy An (President, Geely Holding und Chairman, Geely Auto Group)

(Vice Chairman von Geely Auto und CEO, Geely Holding) wird Chairman of the Board, (CEO, Geely Auto Group) und (President, Geely Holding und Chairman, Geely Auto Group) Drei Directors der Renault-Gruppe: François Provost (Chief Procurement, Partnerships, and Public Affairs Officer der Renault Group), Thierry Charvet (Chief Industry and Quality Officer der Renault Group) und Denis Le Vot (CEO, Dacia und Chief Supply Chain Officer der Renault Group)

(Chief Procurement, Partnerships, and Public Affairs Officer der Renault Group), (Chief Industry and Quality Officer der Renault Group) und (CEO, Dacia und Chief Supply Chain Officer der Renault Group) Ein Director von Aramco: Ali A. Al Meshari (Aramco Senior Vice President of Technology Oversight & Coordination)

Horse Powertrain – Zahlen und Fakten:

17 Werke weltweit

10 Industriekunden in 130 Ländern, darunter Fahrzeughersteller

5 F&E-Zentren

ca. 19.000 Beschäftigte

Strategischer Fußabdruck mit Schwerpunkt China, Europa und Lateinamerika

ca. 5 Millionen Antriebsstrang-Einheiten pro Jahr (Prognose)

Alle Arten von Antriebsstranglösungen werden abgedeckt: Vollhybride, Plug-in-Hybride mit hoher Reichweite und Verbrennungsmotoren, die mit alternativen Kraftstoffen wie Ethanol, Methanol, Flüssiggas, CNG, Wasserstoff usw. betrieben werden.

Informationen zu Horse Powertrain

Horse Powertrain ist ein weltweit führender Anbieter von Hybrid- und Verbrennungsantriebslösungen. Das Unternehmen besteht aus zwei Geschäftsbereichen – Aurobay und HORSE. Der Hauptsitz befindet sich in London, und das Unternehmen beschäftigt weltweit 19.000 Mitarbeitende in 17 Werken und fünf Forschungs- und Entwicklungszentren. Horse Powertrain wurde offiziell am 31. Mai 2024 gegründet. www.horse-powertrain.com

Informationen zu Aramco

Als eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken – von der Bereitstellung wichtiger Öllieferungen bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen verlässlicher, nachhaltiger und nützlicher zu machen und so Wachstum und Produktivität in der ganzen Welt zu fördern. www.aramco.com

Informationen zur Renault Group

Die Renault Group steht an der Spitze einer Mobilität, die sich neu erfindet. Gestärkt durch ihre Allianz mit Nissan und Mitsubishi Motors und ihr einzigartiges Know-how im Bereich der Elektrifizierung besteht die Renault Gruppe aus vier komplementären Marken – Renault, Dacia, Alpine und Mobilize – und bietet ihren Kunden nachhaltige und innovative Mobilitätslösungen. Die Gruppe ist in mehr als 130 Ländern vertreten und hat 2023 2.235.000 Fahrzeuge verkauft. Sie beschäftigt mehr als 105.000 Menschen, die sich täglich dafür einsetzen, dass Mobilität die Menschen einander näherbringt.

Die Renault Group ist bereit, sich den Herausforderungen auf der Straße und im Wettbewerb zu stellen, und hat sich ehrgeizige Transformationsziele gesetzt, um neue Werte zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen sowie einer neuen Palette noch wettbewerbsfähigerer, ausgewogener und elektrifizierter Fahrzeuge. Im Einklang mit den ökologischen Herausforderungen hat sich die Gruppe das Ziel gesetzt, bis 2040 in Europa kohlenstoffneutral zu werden. www.renaultgroup.com

Informationen zur Zhejiang Geely Holding Group

Die Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) ist ein weltweit tätiger Automobilkonzern, der mehrere bekannte internationale Automobilmarken besitzt und in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie tätig ist, von Forschung, Entwicklung und Design bis hin zu Produktion, Vertrieb und Service. Die Geely Holding wurde 1986 von Eric Li, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, in der Stadt Taizhou in der chinesischen Provinz Zhejiang gegründet. 1997 nahm sie ihr Automobilgeschäft auf und hat heute ihren Hauptsitz in Hangzhou, China. Heute betreibt die Geely Holding eine Reihe von Marken, darunter Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto und Cao Cao Mobility. Die Geely Holding verkaufte 2023 fast 2,8 Millionen Fahrzeuge, wobei Volvo Cars weltweit 708.716 Einheiten verkaufte und die in Hongkong börsennotierte Einheit der Geely Auto Group einen Absatz von 1.686.516 Einheiten verzeichnete. Die Geely Holding beschäftigt weltweit über 130.000 Mitarbeitende und ist seit 10 Jahren in den Fortune Global 500 gelistet. Weitere Informationen über die Zhejiang Geely Holding Group finden Sie auf der offiziellen Website www.zgh.com.

Informationen zur Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited („Geely Auto" und ihre Tochtergesellschaften, zusammen die „Geely Auto Group") (SEHK-Aktiencode: 175) ist ein Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Personenkraftwagen konzentriert. Die Geely Auto Group verkauft die meisten ihrer Produkte auf dem chinesischen Markt und hat ihren Absatz in den letzten Jahren auch durch den Export in andere Länder gesteigert. Die Geely Auto Group hat Produktionsstätten in verschiedenen Teilen des chinesischen Festlandes und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeitende. Geely Auto ist am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited („SEHK") notiert und seit 2017 Bestandteil des Hang Seng Index. Der Hauptaktionär von Geely Auto ist die Zhejiang Geely Holding.

Haftungsausschluss

Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie „abzielen", „glauben", „erwarten", „anstreben", „beabsichtigen", „können", „vorhersehen", „schätzen", „planen", „projizieren", „haben können", „wahrscheinlich", „sollten", „könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: weltweites Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Nichterreichung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im öffentlichen Gesundheitswesen; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko von Saudi Aramco; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der Saudi Stock Exchange eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.

ARAMCO MEDIA RELATIONS @aramco

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aramco-schlieWt-erwerb-von-10--der-anteile-an-horse-powertrain-limited-ab-302321472.html

Original-Content von: Saudi Aramco, übermittelt durch news aktuell