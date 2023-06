ASICS

ASICS Top-Athletin Naomi Chepngeno gewinnt den 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf 2023

Wien (ots)

ASICS Elite-Athletinnen Naomi Chepngeno und Gladys Chepkurui aus Kenia dominierten mit den Plätzen 1 und 3 das Siegertreppchen über die 5 km bei Europas größtem Frauenlauf im METASPEED.

ASICS feiert heute die beeindruckenden Leistungen der Athletinnen beim 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf: Naomi Chepngeno, ASICS Elite-Läuferin aus Kenia, holte sich bei ihrer Premiere in Wien in der 5 km Distanz nach einem packenden Zielsprint mit einer Zeit von 14:57 Minuten den Titel, während Caroline Makandi Gitonga (Kenia) mit 14:59 Minuten den zweiten Platz belegte, gefolgt von ASICS Athletin Gladys Chepkurui (Kenia), die mit einer Zeit von 15:05 Minuten ins Ziel kam.

Beste Deutsche und 7. in der Gesamtwertung wurde Katharina Steinruck mit einer tollen Zeit von 15:55 Minuten. Die europäischen ASICS Top-Athletinnen Nadia Battocletti (Italien) und Sarah Lahti (Schweden) wurden mit einer Zeit von 15:24 Minuten und 15:43 Minuten insgesamt 4. und 5. im Gesamtklassement. In den Top 10 haben sich insgesamt acht ASICS-Athletinnen platzieren können.

Enno von Seht, ASICS Head of Marketing North-East, zieht eine positive Bilanz nach dem erfolgreichen Frauenlauf-Wochenende:

"Wir freuen uns sehr über die großartigen Erfolge und Leistungen der ASICS Athletinnen sowie aller Läuferinnen heute in Wien. Das gesamte Frauenlauf-Team hat mit der Jubiläumsausgabe des ASICS Österreichischen Frauenlaufs in diesem Jahr wieder etwas Magisches geschaffen, was auch über die Landesgrenzen hinaus eine unglaubliche Bedeutung hat und perfekt zur Philosophie von ASICS passt. Die positive Energie, die durch Bewegung entsteht, war heute wieder einmal deutlich spürbar. Aus diesem Grund ist ASICS stolz auf die intensive und starke Partnerschaft mit dem ASICS Österreichischen Frauenlauf, die nun das fünfte Jahr in Folge besteht."

Mit dem bis dato größten internationalen Elite-Feld unter dem inspirierenden Jubiläums-Motto "Kind of Magic" war der diesjährige Frauenlauf in Wien mit über 21.600 Teilnehmerinnen wieder einmal ein großartiges Zeichen für Bewegung, Zusammenhalt, Female Empowerment und positive Energie.

Nachfolgend die Top 10 Platzierungen im 5 km Rennen:

1. Naomi Chepngeno (Kenia) - 14:57 min

2. Caroline Makandi Gitonga (Kenia) - 14:59 min

3. Gladys Chepkurui (Kenia) - 15:05 min

4. Nadia Battocletti (Italien) 15:24 min

5. Sarah Lahti (Schweden) - 15:43 min

6. Carina Reicht (Österreich) - 15:53 min

7. Katharina Steinruck (Deutschland) - 15:55 min

8. Kristina Hendel (Deutschland) & Hanne Verbruggen (Belgien) 15:59 min

10. Izabela Paszkiewicz (Polen) - 16:01 min

