u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln / Projekt: Kultur- und Kreativpiloten Deutschlan

Vorhang auf für die Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland 2024

Bereits zum 15. Mal wurde die im Namen der Bundesregierung vergebene Auszeichnung an innovative Unternehmer*innen verliehen

Berlin (ots)

Nach Auswahlgesprächen mit rund 80 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihren Schnittstellen zu anderen Branchen stehen die Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland 2024 fest: Die Verleihung der im Namen der Bundesregierung vergebenen Auszeichnung ging am 26. November dem "Forum Kultur- und Kreativwirtschaft 2024" des Bundes voraus und bot den Titelträger*innen zum 15. Jubiläum eine große Bühne im WECC im Westhafen in Berlin.

Der 15. Jahrgang zeigt eindrucksvoll, wie dynamisch und innovativ die Kultur- und Kreativwirtschaft ist. Kaum ein Wirtschaftssektor verändert sich so rasant, spiegelt Trends und gesellschaftliche Entwicklungen so unmittelbar, ist gleichzeitig derart flexibel und vor allem innovativ. Gerade an den Schnittstellen zu anderen Branchen erweist sie sich als übergreifender Impulsgeber und Zukunftsgestalter von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz. Die 32 Titelträger*innen sind nicht nur erfolgreich, sondern auch verantwortungsbewusst. Sie wollen den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und mit ihren kreativen Ideen sozialen Impact ausüben. Alle eint: Sie sind starke Persönlichkeiten mit smarten Ideen, Mut und Engagement.

Hannah König, Geschäftsführerin von Stapelstein und Mitglied der Jury: "Die Titelträger*innen der Auszeichnung Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland setzen ein Zeichen für die transformative Kraft unserer Branche. Mutige Unternehmer*innen, die sich den drängenden Fragen unserer Zeit widmen, übernehmen Verantwortung und gestalten mit unkonventionellen Ideen und innovativen Geschäftsmodellen die Zukunft von Gesellschaft und Unternehmer*innentum."

Simon Usifo, CEO von BBDO Germany und Mitglied der Jury: "Der Tatendrang und der Einfallsreichtum, den diese Unternehmer*innen mit ihren herausragenden Ideen zeigen, sind beeindruckend. Gemeinsam mit bemerkenswerten und kompetenten Jurys bilden die nun insgesamt 15 Jahrgänge der Kultur- und Kreativpilot*innen ein einzigartiges Innovationsnetzwerk, das Beratung, Austausch und die richtigen Menschen bietet, um Visionen in die Realität umzusetzen."

Mentoring, deutschlandweite Aufmerksamkeit und das Netzwerk inotiv

Die Auszeichnung legt den Fokus auf eine nachhaltig wirksame Unterstützung der Titelträger*innen. Bereits beim Auswahlverfahren profitierten die Nominierten vom Austausch mit der Expert*innen-Jury aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik. Auf die 32 ausgezeichneten Persönlichkeiten aus ganz Deutschland warten nun ein einjähriges, maßgeschneidertes Mentoring-Programm samt Workshops, um die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten weiter voranzubringen. Zudem erhalten alle Zugang zu inotiv: einem stetig wachsenden Netzwerk mit inzwischen über 450 Alumni-Unternehmer*innen und fachkundigen Expert*innen der bisherigen Jurys. Last but not least gibt es die deutschlandweite Aufmerksamkeit.

