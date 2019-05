Marinomed Biotech AG

EANS-News: Marinomed Biotech AG

Fokus auf Zukunftsinvestitionen in Q1 2019

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- - Ausgezeichnete Kapitalbasis für Wachstumskurs geschaffen - Einstieg in Multi-Milliarden-Dollar-Markt mit Leitprodukt Budesolv im Fokus - Positive Unternehmensentwicklung 2019 erwartet Quartalsbericht Wien, 29. Mai 2019 - Die Marinomed Biotech AG, ein global tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien, konnte im ersten Quartal 2019 bedeutende Meilensteine erreichen und die Basis für einen beschleunigten Wachstumskurs legen. Mit dem EUR 22,4 Mio. hohen Emissionserlös des Börsegangs und dem Darlehen der Europäischen Investitionsbank von bis zu EUR 15 Mio. verfügt Marinomed über eine ausgezeichnete Kapitalbasis, um geplante Zukunftsinvestitionen umzusetzen. Marinosolv®: Wirksamkeit klinisch bestätigt Die klinische Phase III für das Leitprodukt Budesolv, ein Nasenspray zur Therapie von allergischem Heuschnupfen, wurde im ersten Quartal durchgeführt und im April 2019 erfolgreich abgeschlossen. Dabei erreichte Marinomed sämtliche Studienziele. Die Vorteile der Marinosolv®-Plattform sind damit klinisch bestätigt. Carragelose®: Neue Märkte im Fokus Die Produkte des Segments Carragelose® haben sich global als erste ursächliche Behandlung gegen Erkältungen und grippale Erkrankungen bewährt. Aktuell werden mit 14 weltweiten Partnern und sechs Produkten in über 40 Ländern Umsätze erzielt. Im ersten Quartal 2019 lag der Fokus auf Vorbereitungsarbeiten für den Eintritt in neue Märkte sowie zusätzliche Produkteinführungen in bestehenden Märkten. Ergebnisse von Wachstumsinvestitionen geprägt Der erfolgreiche Börsegang und hohe Investitionen in den zukünftigen Wachstumskurs spiegelten sich in der Berichtsperiode in den Unternehmenskennzahlen wider. Die Bilanzsumme erhöhte sich von EUR 5,26 Mio. per 31. Dezember 2018 auf EUR 20,93 Mio. zum 31. März 2019. Die liquiden Mittel stiegen im ersten Quartal 2019 auf EUR 17,84 Mio. (12/2018: EUR 1,72 Mio.). Im Gegensatz zu klassischen Biotechnologie-Unternehmen erzielt Marinomed bereits Umsatzerlöse aus dem Vertrieb der Carragelose®-Produkte. Eine positive Umsatzentwicklung in vielen Märkten konnte im ersten Quartal 2019 jedoch die vorübergehend schwächere Nachfrage in zwei Kernmärkten nicht vollständig wettmachen. Die Umsatzerlöse kamen damit bei EUR 0,75 Mio. zu liegen, nach starken EUR 0,92 Mio. im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis (EBIT) war plangemäß negativ und kam insbesondere aufgrund höherer F&E-Aufwendungen und einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Börsegang bei EUR -2,63 Mio. (1-3/ 2018: EUR -1,05 Mio.) zu liegen. Positiver Ausblick 2019 Mit der Marinosolv®-Plattform hat Marinomed den 5 Milliarden USD schweren Weltmarkt für Cortison-basierte Therapien gegen allergischen Heuschnupfen im Fokus. Die nächsten Schritte sind die Vorbereitung der regulatorischen Anmeldung von Budesolv, die 2020 erfolgen soll, sowie der Start der klinischen Phase II für Tacrosolv, ein Produkt zur Behandlung entzündlicher Augenerkrankungen, in der zweiten Jahreshälfte 2019. Auf dem pharmazeutischen Markt für OTC-Produkte sieht Marinomed für Produkte auf Carragelose®-Basis weiterhin großes Wachstumspotenzial bei unverändert hohem Wettbewerbsdruck. Marinomed erwartet für das Jahr 2019 eine weiterhin gute Auftrags- und Umsatzentwicklung. Aufgrund der hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind jedoch auch für das Gesamtjahr 2019 operative Verluste zu erwarten. Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien und notiert im Prime Market der Wiener Börse. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern vertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com [http://www.marinomed.com/]. Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Rückfragehinweis: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer, Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich T +43 (0)1 250 77 4460 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Marinomed Biotech AG Veterinärplatz 1 A-1210 Wien Telefon: 0043250774460 FAX: 0043250774493 Email: office@marinomed.com WWW: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Marinomed Biotech AG, übermittelt durch news aktuell