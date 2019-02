Marinomed Biotech AG

EANS-Kapitalmarktinformation: Marinomed Biotech AG

Bekanntgaben zu Stabilisierungsmaßnahmen (Artikel 5 MAR)

-------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen und die Greenshoe-Option gemäß Art. 5 Abs. 5 VO-EU Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ('MAR') und gemäß Art. 6 Abs. 3 sowie Art. 8 lit. f) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 28.2.2019 NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 3 sowie Artikel 8 lit. f) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen im Rahmen des öffentlichen Angebots von Aktien der Marinomed Biotech AG, Wien ISIN: ATMARINOMED6 Börsekürzel: MARI Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Marinomed Biotech AG hat die Erste Group Bank AG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen. Die Erste Group Bank AG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Handelsaufnahme der Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Prime Market) am 1. Februar 2019 begann und am 28. Februar 2019 beendet wurde, keine Stabilisierungs­maßnahmen durchgeführt. Die durch die Marinomed Biotech AG dem Stabilisierungsmanager im Namen und für Rechnung der Konsortialbanken eingeräumte Option, bis zu 39.000 zusätzliche neue Aktien der Marinomed Biotech AG zum Platzierungspreis in dem Umfang zu erwerben, in dem Aktien aus einer Wertpapierleihe im Wege der Mehrzuteilung platziert wurden (sog. Greenshoe-Option), wurde am 28. Februar 2019 durch die Erste Group Bank AG in vollem Umfang ausgeübt. Rückfragehinweis: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer, Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich T +43 (0)1 250 77 446 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Marinomed Biotech AG Veterinärplatz 1 A-1210 Wien Telefon: 0043250774460 FAX: 0043250774493 Email: office@marinomed.com WWW: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

