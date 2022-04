CrowdStrike

CrowdStrike und Mandiant schließen strategische Partnerschaft

AUSTIN, Texas und RESTON, Virginia (ots)

CrowdStrike (Nasdaq: CRWD), ein führender Anbieter von Cloud-basiertem Schutz von Endgeräten, Workloads, Identitäten und Daten, und Mandiant (Nasdaq: MNDT) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die gemeinsame Kunden bei der Untersuchung, Behebung und Abwehr von immer ausgefeilteren Cybersecurity-Ereignissen unterstützen wird, von denen Unternehmen weltweit betroffen sind. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Mandiant die CrowdStrike Falcon®-Plattform und Abonnementangebote für CrowdStrikes Incident Response (IR)-Dienste sowie die proaktiven Beratungsleistungen für gemeinsame Kunden nutzen. Das Mandiant Managed Defense-Angebot soll im Laufe des Jahres auch Support für Kunden umfassen, die die Falcon-Plattform nutzen.

Als zwei der angesehensten Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche haben CrowdStrike und Mandiant die gemeinsame Mission, Sicherheitsverletzungen zu verhindern und die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund zu stellen. Beide Unternehmen arbeiten seit langem nach dem Grundsatz, dass die Verteidigung gegen hartnäckige Cyberangreifer nur mit einer Kombination aus innovativen Produkten und hochkarätigen Cybersecurity-Experten möglich ist. Aus diesem Grund haben sich beide Unternehmen für einen offenen und kooperativen Ansatz mit hochkarätigen Partnern und Technologien entschieden, um Unternehmen einen hervorragenden Schutz zu bieten.

"Die komplexe Bedrohungslage von heute erfordert einen kooperativen Ansatz, der branchenführende Technologien und erstklassige Teams zusammenbringt, um für unsere Kunden die stärkste Verteidigung aufzubauen. Genau darum geht es bei dieser Partnerschaft", sagt George Kurtz, Mitgründer und Chief Executive Officer von CrowdStrike. "CrowdStrike hat im Laufe der Jahre oft mit Mandiant zusammengearbeitet, und wir respektieren beide das hohe Maß an technischer und teambezogener Expertise, das wir in den Cyberkampf einbringen. Wir sind stolz darauf, diese Allianz mit Mandiant einzugehen und damit noch effektiver die Menschen, Prozesse und Verfahren zu unterstützen, die für die Sicherheit eines modernen Unternehmens erforderlich sind."

"CrowdStrike und Mandiant haben sich bei öffentlichen und privaten Einrichtungen auf der ganzen Welt einen guten Ruf als erste Adresse für Cybersicherheit erworben", sagt Kevin Mandia, Chief Executive Officer von Mandiant. "Diese Partnerschaft zwischen zwei missionsorientierten Unternehmen stärkt die Cyberabwehr in einer Zeit, in der Cyberangriffe zu einem bedeutenden Geschäftsproblem geworden sind, mit dem sich Organisationen täglich auseinandersetzen müssen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu Erwartungen und Plänen in Bezug auf die strategische Partnerschaft zwischen CrowdStrike und Mandiant und die Verfügbarkeit zukünftiger Angebote. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die auf den Annahmen und Informationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände ändern und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. CrowdStrike und Mandiant lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht ab, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Über Mandiant, Inc.

Since 2004, Mandiant® has been a trusted partner to security-conscious organizations. Effective security is based on the right combination of expertise, intelligence, and adaptive technology, and the Mandiant Advantage SaaS platform scales decades of frontline experience and industry-leading threat intelligence to deliver a range of dynamic cyber defense solutions. Mandiant's approach helps organizations develop more effective and efficient cyber security programs and instills confidence in their readiness to defend against and respond to cyber threats.

Mandiant is a registered trademark of Mandiant, Inc. in the United States and other countries. All other brands, products, or service names are or may be trademarks or service marks of their respective owners.

Über CrowdStrike

CrowdStrike Holdings Inc. (Nasdaq: CRWD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, definiert mit seiner von Grund auf neu konzipierten Plattform zum Schutz von Workloads, Endgeräten, Identitäten und Daten die Sicherheit im Cloud-Zeitalter neu.

Dank der CrowdStrike Security Cloud und erstklassiger künstlicher Intelligenz kann die CrowdStrike Falcon®-Plattform Echtzeit-Angriffsindikatoren, Bedrohungsdaten, sich ständig weiterentwickelnde Methoden der Gegner sowie angereicherte Telemetriedaten aus dem gesamten Unternehmen nutzen, um hochpräzise Detektionen, eine automatisierte Schutz- und Abhilfemaßnahme, erstklassiges Threat Hunting und eine nach Prioritäten geordnete Beobachtung von Schwachstellen zu ermöglichen.

Die speziell für die Cloud entwickelte Falcon-Plattform verfügt über einen einzigen, schlanken Agenten und bietet eine schnelle und skalierbare Implementierung, ausgezeichneten Schutz und Leistung bei geringerer Komplexität und schneller Wertschöpfung.

Das Motto von CrowdStrike lautet: Wir verhindern Sicherheitsvorfälle.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.crowdstrike.de

© 2022 CrowdStrike, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CrowdStrike, das Falken-Logo, CrowdStrike Falcon und CrowdStrike Threat Graph sind eingetragene Marken von CrowdStrike, Inc. und beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und in anderen Ländern registriert. CrowdStrike ist Eigentümer anderer Marken und Dienstleistungsmarken und kann die Marken Dritter zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen verwenden.

Original-Content von: CrowdStrike, übermittelt durch news aktuell