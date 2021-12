Deutsche Bank Stiftung

"Stresstest"- Zeitgenössisches Musiktheater im Stream

AMH, HfMDK und Ensemble Modern präsentieren drei Uraufführungen

Am 26. November 2021 feierte das zeitgenössische Musiktheater "Stresstest" mit den drei Stücken "A Woman in Labor", "Studies of Duration" und "Icaro" Premiere in Frankfurt am Main. Das Kooperationsprojekt der "Akademie Musiktheater heute" (AMH), der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) und des Ensemble Modern ist ab dem 22. Dezember 2021 und bis zum 21. Dezember 2024 auf dem YouTube-Kanal der Deutsche Bank Stiftung zu sehen.

Über drei Jahre lang erarbeiteten vierzehn junge Talente der "Akademie Musiktheater heute" (AMH) die Stücke "A Woman in Labor", "Studies of Duration" und "Icaro". Die drei Miniaturen, die ein Kaleidoskop zeitgenössischen Musiktheaters abbilden, wurden Ende November im Frankfurt LAB uraufgeführt.

Interpretiert wurden die Stücke von Musikerinnen und Musikern des Ensemble Modern und Sängerinnen und Sängern der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK).

Uraufführung "Stresstest" (2021):

https://youtu.be/szNRaPCqyW0

Verfügbar vom 22. Dezember 2021 bis zum 21. Dezember 2024

Verhandelt werden in den drei Stücken aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. In "Studies of Duration" steht das Zurückgeworfensein auf das eigene Selbst im Zentrum der Handlung. Ein Thema, das durch die Coronapandemie an Aktualität gewonnen hat. "A Woman in Labor" entwickelt ein Gedankenspiel rund um den weiblichen Körper in einer patriarchalischen Arbeitswelt. Was wäre, wenn Frauen ab 35 nur, wenn sie ein Kind geboren haben, einen Job bekämen? Um die Unruhe einer jungen Generation und das Leben in Extremen geht es in der Miniatur "Icaro" am Beispiel zweier junger Roofer.

Mehr Informationen zu "Stresstest" und den Beteiligten finden Sie unter: https://www.akademie-musiktheater-heute.de/festakt2021

Über die "Akademie Musiktheater heute"

Die "Akademie Musiktheater heute" (AMH) der Deutsche Bank Stiftung ist das Förderprogramm für den Musiktheaternachwuchs und bildet mit aktuell rund 280 Alumni sowie Stipendiatinnen und Stipendiaten ein einzigartiges Netzwerk für junge internationale Akteurinnen und Akteure des Musiktheaters. Seit 2019 sind das Ensemble Modern und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) Kooperationspartner des jährlichen Abschlussprojekts der AMH, bei dem die jungen Talente drei Musiktheaterminiaturen zu einem vorgegebenen Thema entwickeln.https://www.akademie-musiktheater-heute.de/festakt2021

