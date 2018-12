Städtischer Wohnungsbau im Zeichen der Verdichtung: Ausbau von Dachgeschossen großzügig gestalten

Eine maximale Ausbeute an Tageslicht im Dachgeschoss ermöglichen Dachschiebefenster von LiDEKO. So lassen sich Dachgeschosse für attraktiven zusätzlichen Wohnraum nachhaltig erschließen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131708 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

Osnabrück / München (ots) - Zusätzlichen hochwertigen Wohnraum mit Dachschiebefenstern schaffen - das Schwerpunktthema von LiDEKO auf der BAU 2019 in München

Wie lässt sich hochwertiger Wohnraum in den Städten ohne bürokratischen Aufwand und zusätzlichen Flächenverbrauch schaffen? Die Firma Amelingmeyer Metallbau aus Osnabrück beim Erschließen neuer Potenziale auf ihre LiDEKO Dachschiebefenster. Mit ihnen können Haubesitzer ihre Dachgeschosse für einen gehobenen Nutzwert sowie ein neues Wohngefühl nachhaltig umgestalten.

Da die Angebote für Wohnraum insbesondere in den Metropolen immer knapper werden, verlegen sich die Architekten und Planer verstärkt auf die deutlich effizientere Nutzung der vorhandenen knappen Kapazitäten. Bereits bebaute Flächen intensiver zu nutzen, lautet deshalb eine wichtige Maxime. Weil die Ausdehnung in der Fläche längst an ihre Grenzen stößt, werden Lösungen "auf höheren Niveaus" immer dinglicher: Der Ausbau von Dachgeschossen, die bislang ein Schattendasein geführt haben, stellt hierbei ein leuchtendes Beispiel für intelligente Raum(um)nutzung dar.

Auf der Fachmesse BAU 2019 präsentiert Amelingmeyer Metallbau mit seiner Marke LiDEKO in München vom 14. bis 19. Januar 2019 auf dem Messestand 528 in der Halle A3 hochwertige Lösungen, die ehemalige Abstellflächen und Dachkammern in wertvollen Wohnraum verwandeln. Die Dachschiebefenster und Balkonausstiegsfenster schaffen wohnliche, lichtdurchflutete Räume und lassen sich auch dort installieren, wo baurechtliche Barrieren oder architektonische Gegebenheiten den Einsatz von Gauben verhindern.

LiDEKO-Geschäftsführer Hendrik Amelingmeyer erklärt: "Unter vielen deutschen Dächern schlummern noch erhebliche Potenziale, um der Knappheit an Wohnraum zu begegnen. Dabei können Hausbesitzer mit einer geschickten Öffnung des Daches den Wert ihrer Immobilie langfristig deutlich erhöhen und begehrte Mietflächen schaffen. Unsere Dachschiebefenster sind hierfür hervorragend geeignet: Sie sorgen für viel natürliches Licht, eine sehr gute Klimatisierung und - je nach Umfeld - für reizvolle Ausblicke."

In zwei Grundvarianten stellt LiDEKO die Dachschiebefenster her: als einflügelige Classic-Variante, bei der ein Fensterelement während des Öffnens zur Seite gleitet, oder als Premium-Version, bei der gleich zwei Elemente parallel zur Dachfläche verschoben werden und einen besonders großzügigen Blick freigeben. Ein Kernstück der höchst bequemen Anwendung ist das ausgeklügelte Schienensystem, das ein besonders leichtgängiges und sicheres Öffnen und Schließen gewährleistet.

Von der manuellen Bedienung bis zur Anbindung an das Smart Home

Alternativ zur manuellen Bedienung können auch Elektromotoren für das Öffnen und Schließen eingesetzt werden. Sie lassen sich optional mit Wettersteuerungen verbinden, die beispielweise auf einsetzenden Regen reagieren und selbsttätig das Fenster rechtzeitig schließen. Außerdem können die Sensoren der Wettersteuerung bei starker Sonneneinstrahlung eine elektrisch betriebene Markise ausfahren oder - soweit vorhanden - das e-Control-Glas in einen Verfärbungsmodus schalten, wodurch das Aufheizen des Innenraums weitgehend verhindert wird. Mit den passenden Aktoren lässt sich die Fenstersteuerung auch in die Technik von Smart Homes integrieren.

Jedes LiDEKO-Fenster wird für den jeweiligen Einsatzort maßgeschneidert. Das Premium Dachschiebefenster von LiDEKO verfügt über die Maximalmaße von 3,06 x 2,56 m. Es ist wahlweise mit einer Zweifach- oder Dreifachverglasung versehen und entspricht den hohen Ansprüchen an die Energieeffizienz. Je nach baulicher Situation lassen sich auch mehrere Classic oder Premium Dachschiebefenster über eine Pfosten-Riegelkonstruktion als Lichtband miteinander verbinden.

Praktisch baugleich mit den Classic und Premium Dachschiebefenstern sind die Balkonausstiegsfenster, mit denen Dachterrassen und Carportdächer zugänglich gemacht werden. Der wesentliche technische Unterschied besteht in einem Schwenkhakenschloss, das ein versehentliches Aussperren verhindert.

Die wachsende Nachfrage nach LiDEKO-Produkten bestätigt den Ansatz der Osnabrücker Hersteller: In den vergangenen fünf Jahren steigerte die Manufaktur ihre Produktion in diesem Segment jeweils um jährlich zehn bis fünfzehn Prozent. "Auf der BAU 2019 möchten wir Architekten, Städteplaner und andere Profis der Baubranche mit den eleganten und einzigartigen Möglichkeiten vertraut machen, die unsere Dachschiebefenster bieten. Wir denken, dass diese hochwertigen Systeme einen guten Anreiz darstellen, zusätzlichen Raum unter den Giebeln zu schaffen, der von den Bewohnern sicher sehr geschätzt wird."

