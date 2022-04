Toto-Lotto Niedersachsen GmbH

"25 Jahre BINGO! sind eine Erfolgsgeschichte"

LOTTO Niedersachsen feiert das 25. Jubiläum der Umweltlotterie mit vielen Aktionen in 2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Rund 5,8 Millionen Gewinne für ein einfach BINGO!, knapp 400 dreifach BINGO!, mehr als 22.000 verloste Sachgewinne und über 75.000 Sendeminuten aus 1.279 Sendungen im NDR Fernsehen: BINGO! - Die Umweltlotterie feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Am 27. September 1997 vom Ideengeber LOTTO Niedersachsen als "BingoLotto" aus der Taufe gehoben, erfreut sich BINGO! mittlerweile auch in den sechs weiteren Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz großer Beliebtheit.

"BINGO! - Die Umweltlotterie ist seit 25 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte. In allen Regionen Niedersachsens ist BINGO!-Spielen sehr beliebt. Bei der sonntäglichen Unterhaltungssendung mit Michael Thürnau live im NDR schalten die treuen Spielteilnehmer und Fans der Sendung gerne ein und fiebern mit - auch wenn es für die Spielteilnahme an der Lotterie nicht zwingend notwendig wäre. BINGO! ist echte Unterhaltung und Information zugleich", erläutert Axel Holthaus, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen.

In BINGO! vereint sich neben Glücksspiel und Unterhaltung auch der Umweltschutz: Bereits bei Gründung der Lotterie stand der Umweltgedanke im Fokus und ist heute aktueller denn je. Anteile des Spieleinsatzes der verkauften Lose fließen über den Landeshaushalt an die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung zur Unterstützung von Umweltprojekten im gesamten Bundesland. Unabhängige Gremien entscheiden im Wesentlichen auf Basis von zuvor gestellten Förderanträgen über die Verwendung der Gelder. Seit Beginn der Lotterie konnten mit einer Gesamtsumme von rund 205 Millionen Euro etwa 21.000 Umweltprojekte in Niedersachsen realisiert werden.

"Für LOTTO Niedersachsen ist es ein Ziel, verlässlich, verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln - denn als niedersächsisches Unternehmen tragen wir besondere Verantwortung. Die "Enkelfähigkeit", also der Fortbestand auch in der übernächsten Generation, der Umwelt sowie unseres Unternehmens spielt hierbei eine zentrale Rolle", erklärt Sven Osthoff, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen.

Ein Vierteljahrhundert BINGO! wird im Jubiläumsjahr 2022 mit einigen besonderen Aktionen gebührend gefeiert:

Muttertags-Sonderauslosung

Zum Auftakt des BINGO!-Jubiläumsjahres werden in Rahmen einer Sonderauslosung am Muttertag, dem 8. Mai 2022, zusätzlich zu den üblichen Geld- und Sachgewinnen 5 x 100.000,00 EUR, 5 x ein Wohnmobil im Wert von jeweils max. 100.000,00 EUR sowie 100 x 5.000,00 EUR verlost.

Attraktive Gewinne beim kostenlosen Jubiläumsgewinnspiel

Im Aktionszeitraum des BINGO!-Jubiläumsjahres findet zudem von April bis September 2022 ein Jubiläumsgewinnspiel statt. Wer die Gewinnspielfrage richtig beantwortet, nimmt an der Verlosung für 10 x ein Event-Wochenende für zwei Personen inklusive dem Besuch der BINGO!-Jubiläumssendung am 2. Oktober 2022 in Hannover teil. Unter diesen zehn Gewinnern wird in der TV-Sendung ein VW ID.4 verlost. Aber auch die übrigen Gewinner der Reise gehen nicht leer aus. Sie erhalten jeweils ein Apple iPhone 13 Pro, 512 GB und je eine Apple Watch. Unter allen weiteren Teilnehmern des Jubiläumsgewinnspiels, die keine Reise gewonnen haben, werden 25 E-Bikes der Marke VanMoof verlost.

Teilnahmeberechtigt für das BINGO!-Jubiläumsgewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Veranstaltungsgebiet der BINGO!-Kooperation haben (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Rheinland-Pfalz). Gewinnspielpostkarten sind in allen Annahmestellen von LOTTO Niedersachsen erhältlich. Ebenso ist die Teilnahme am Jubiläumsgewinnspiel online möglich unter www.bingo-umweltlotterie.de.

"Thürnau on Tour" - BINGO! reist durch Niedersachsen

Das Besondere an BINGO! - Die Umweltlotterie ist der Gemeinschaftscharakter. Im Jubiläumsjahr tourt der "BINGO!-Bär" Michael Thürnau deswegen vier Monate lang von Juni bis September 2022 durch ganz Niedersachsen - natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. An 14 Stationen von Norderney bis Bad Harzburg spielt Michael Thürnau live vor Ort mit allen Interessierten ein eigens dafür kreiertes BINGO!. Ebenso besucht er Umweltprojekte vor Ort, die durch Gelder der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert wurden.

Jubiläumssendung in Spielfilmlänge inklusive Sonderauslosung

Am 2. Oktober 2022 wird ab 17:00 Uhr der krönende Abschluss des Jubiläumsjahres stattfinden: Der NDR strahlt die 1.279. BINGO!-Sendung in Spielfilmlänge aus. Die Zuschauer erwarten mitreißende Music-Acts, ein Rückblick auf 25 Jahre Umweltlotterie, spannende Umweltprojekte - und viele Gewinnmöglichkeiten. Im Rahmen einer Jubiläumssonderauslosung werden ergänzend zu den üblichen Geld- und Sachgewinnen insgesamt 1 x 1.000.000,00 EUR, 15 x ID. Buzz und 250 x 1.000,00 EUR verlost. Wie immer mit dabei ist natürlich der "BINGO!-Bär" Michael Thürnau. Wie in den letzten 25 Jahren heißt es für ihn: Sonntag ist BINGO!-Zeit. Seit Februar 2016 an seiner Seite: die Moderatorin Jule Gölsdorf.

Service- und Informationsplattform www.bingo-umweltlotterie.de

Ebenfalls im Rahmen des Jubiläumsjahres wurde die neue Service- und Informationsplattform für BINGO! unter www.bingo-umweltlotterie.de veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Plattform stehen unter anderem Informationen rund um das 25. Jubiläum der Umweltlotterie inklusive Gewinnspiel und Sonderauslosungen, allgemeine Informationen zu BINGO! sowie der TV-Show im NDRFernsehen. Auch die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten der Umweltlotterie sind für den Nutzer auf der neuen Service- und Informationsplattform ersichtlich.

gez. i. A. Hannah Strobel

____

Chance auf die Gewinnklasse 1 bei BINGO!: ca. 1 : 1,3 Mio.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.

Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.

Über LOTTO Niedersachsen:

Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.

Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:

www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse.

Original-Content von: Toto-Lotto Niedersachsen GmbH, übermittelt durch news aktuell