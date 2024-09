Brost-Stiftung

Kometenschweif aus Eierlikör

Brost-Stiftung holt Udo Lindenberg zurück in seine Heimat - Erste große Retrospektive im Ruhrgebiet

Oberhausen (ots)

Die Brost-Stiftung präsentiert mit Stolz die erste große Retrospektive der Werke Udo Lindenbergs in der LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen. Unter dem Titel "Kometenhaft panisch" öffnet die Ausstellung im Juni 2025 ihre Türen für die Öffentlichkeit und bietet einen einzigartigen Einblick in die kreative Welt des Panikrockers. Die Besucher erwartet eine farbenfrohe Reise durch Lindenbergs "Likörelle, Udogramme, nackte Akte & viel mehr", die in der malerischen Kulisse des Ruhrgebiets ihren perfekten Rahmen findet.

"Die Brost-Stiftung fördert Projekte des Multitalentes Udo Lindenberg im und für das Ruhrgebiet. Die gebeutelte Ruhrregion braucht starke Verbündete. Lindenbergs Botschaften sind glaubwürdig, weil authentisch. Sie haben Wirkung. Ihre Autorität ist generationsübergreifend", erklärt Professor Bodo Hombach, Vorstandsvorsitzender der Brost-Stiftung. So wird das gesamte Oberhausener Schlossensemble im Herzen des Ruhrgebiets im nächsten Jahr nur EINEM Künstler gewidmet - eine besondere Premiere!

Udo Lindenberg, dessen Wurzeln tief in Nordrhein-Westfalen verankert sind, hat seine künstlerische Reise inspiriert von Joseph Beuys begonnen und sich seit den 1990er Jahren mit seinen "Likörellen" einen Namen gemacht. Diese einzigartigen Aquarelle, gemalt mit Likör, zeigen nicht nur Lindenbergs innovative Technik, sondern auch seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimatregion.

Lindenberg: "Yeah! Das Udoversum knallt komentenartig mitten ins Ruhrgebeat hinein, Udo is coming home nach NRW! Meine Babies, also meine Bilder, dürfen ins feine Schloss Oberhausen einziehen, genauso wie die ganze Panik-History. Eine Jahrhundertmaßnahme, ermöglicht von der Brost-Stiftung. Da fliegt mir glatt der Hut wech! THANXXXXL! Das wird so geil, ich geh da selbst auch hin!"

Die Ausstellung spiegelt Lindenbergs kritische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Themen wider und stellt seine künstlerische Vision in den Vordergrund, die er auch in seiner Musik zum Ausdruck bringt. Mit Werken wie dem Zyklus "Die Gebote" fordert er die Betrachter heraus, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.

Diese Retrospektive ist nicht nur eine Hommage an Udo Lindenbergs künstlerisches Schaffen, sondern auch ein Zeugnis seiner Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet. Die Ausstellung verspricht, ein kulturelles Highlight zu werden und die Besucher auf eine unvergessliche Entdeckungsreise mitzunehmen. Lindenberg liegt die Region unweit seines Heimatortes Gronau am Herzen, beim letzten Konzert baute er in seinen Hit "Cello" eigens eine Textzeile zu Oberhausen ein.

Die Bilderschau startet ab dem 29.06.2025. Die Konzeption und Kuratierung der Ausstellung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Dr. Christine Vogt (Direktorin der LUDWIGGALERIE), Udo Lindenberg und dessen Archivar Frank Bartsch. Es sind Führungen durch die Kuratoren und museumspädagogische Veranstaltungen und vieles mehr geplant.

