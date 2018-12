Einzelhandel der Zukunft: FASHION.ZONE startet Store mit digitaler Umkleide

Das Gebäude im Herzen der Hansestadt Rostock, wo der FASHION.ZONE Store Einzug halten wird. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/130968 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/adcada GmbH" Bild-Infos Download

Bentwisch (ots) - Im kommenden Jahr eröffnet ein neues Modegeschäft mit einzigartigem Konzept in der Rostocker Innenstadt: FASHION.ZONE The Store. Geschäftsführer Benjamin Kühn hat am 19.12.2018 nach fast einjährigen Verhandlungen und Planungen den langfristigen Mietvertrag für die Kröpeliner Straße 76 unterschrieben. Mit dem Store bietet ADCADA nicht nur ein für Rostock neues Sortiment an Designermode für Frauen und Männer. Die Herzstücke des Geschäfts werden die digitale Umkleide, der FASHION.ZONE Mirror, und das Cafè sein.

Wie ein begehbarer Kleiderschrank: das Konzept des ersten FASHION.ZONE Stores

Auf zwei Stockwerken laden ab kommendem Jahr hochwertige Marken in der Haupteinkaufsstraße der Hansestadt Rostock zum ausgiebigen Shoppen ein. Sowohl Damen- als auch Herrenbekleidung, Taschen, Schuhe und weitere Accessoires wie Tücher oder Gürtel finden Ihren Platz auf über 500 qm. Seit 2015 betreibt ADCADA den Premium-Online-Shop FASHION.ZONE. Alle Artikel, die dort erhältlich sind - mittlerweile mehrere Tausend Stück -, werden auch im FASHION.ZONE Store angeboten. "Wir verbinden mit unserem Geschäft in der Kröpeliner Straße unseren Online- mit dem Offline-Handel", erzählt Benjamin Kühn, Geschäftsführer der adcada GmbH. Kunden können alles, was Sie im Ladengeschäft sehen, via Smartphone auch online ordern und bequem nach Hause liefern lassen. So bleiben die Hände für den weiteren Shopping-Tag frei.

"Die Premium-Mode, die wir anbieten, ist so noch nicht in Rostock vertreten. Lacoste bekommt zum Beispiel eine gesonderte Ausstellfläche", so Benjamin Kühn. Der Jungunternehmer blickt stolz auf die Grundrisse in seinen Händen. Das Geschäft erinnert an einen offenen begehbaren Kleiderschrank. Angrenzend an den Verkaufsbereich wird es ein Café geben. Den Einkauf können die Kunden anschließend mit einem feinen Kaffee, einem Glas Champagner und einer Kleinigkeit zu Essen verbinden.

Die Shopping-Neuheit im Store: der FASHION.ZONE Mirror

Das Geschäft kommt mit einer deutschlandweiten Neuheit: dem FASHION.ZONE Mirror. Der Mirror ist eine digitale Umkleide, die den Kunden ausgesuchte Kleidungsstücke auf dem Körper abbildet, ohne dass diese sich mühsam umziehen müssen. Geschäftsführer Benjamin Kühn entwickelte den Mirror gemeinsam mit einem Anbieter aus Südkorea. Dort gibt es das Produkt bereits in ähnlicher Ausführung. In Deutschland wird der FASHION.ZONE Mirror in der Rostocker Kröpeliner Straße der erste für die Öffentlichkeit zugängliche sein.

ADCADA setzt auf eine ökologische, behindertengerechte Gestaltung

"Bei der finalen Shop-Ausgestaltung ist uns eine moderne und umweltfreundliche Lösung ganz besonders wichtig. Diese haben wir zusammen mit unserer Innenarchitektin in Form von beständigen Holz- sowie Metallbelägen, die ausnahmslos in Europa nach den neusten Standards produziert werden, gefunden" berichtet Benjamin Kühn. Eine behindertengerechte Shop-Begehungsmöglichkeit wird ebenfalls eine tragende Rolle spielen. "Wir sorgen für barrierefreie Zugänge", erklärt Store Manager Simon Holst. Das FASHION.ZONE-Konzept sieht zusätzlich einen Fahrstuhl vor, der den unkomplizierten Zutritt in die obere Etage und in den Cafébereich ermöglicht.

Die Geschichte des Hauses in der Kröpeliner Straße 76

Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem gegenwärtig der Haushaltswarenhandel WMF ansässig ist, wird auf der Liste der Baudenkmäler der Hansestadt Rostock geführt. Nach Angaben des Stadtarchivs Rostock und des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen wurde es 1885 gebaut. Das vorher dort stehende mittelalterliche Gebäude wurde für den modernen Neubau abgerissen. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war es Sitz einer Leinen- und Wäschefabrik.

Mit FASHION.ZONE The Store zieht 2019 ein Bekleidungsgeschäft mit einem ökologischen und neuartigen Konzept in das Herz der Hansestadt. ADCADA setzt neue Akzente auf dem Modemarkt und rückt Rostock in Sachen Markenmode näher an Hamburg und Berlin.

