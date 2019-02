Gillette Venus

Der Venus Extra Smooth Sensitive für sensible Haut - die Innovation für ein ganz neues Rasurerlebnis

Schwalbach am Taunus

Hast du in letzter Zeit auf deine Haut gehört? Wenn du zu den Frauen gehörst, die nach der Rasur mit Irritationen zu kämpfen haben, will dir deine Haut damit etwas sagen - wahrscheinlich, dass du das falsche Produkt benutzt. Sensible Haut und Hautirritationen nach der Rasur sind für viele Frauen ein großes Thema. 63 % der Frauen* geben an, dass "keine Irritationen" eines der wichtigsten Auswahlkriterien ist, wenn es um die Wahl der Haarentfernungsmethode geht. Gillette Venus hat deswegen einen Rasierer entwickelt, der eine sanfte und gründliche Rasur ermöglicht, für bis zu 100 % glatte Haut bei bis zu 0 % spürbaren Irritationen**. Der neue Gillette Venus Extra Smooth Sensitive ist der erste Rasierer mit der patentierten SkinElixir-Technologie*** im Feuchtigkeitsstreifen - für 3x besseres Gleiten**** als je zuvor. Der Rasierer für empfindliche Haut ist dermatologisch getestet und ab Februar 2019 im Handel erhältlich (UVP 10,99 EUR)*****.

Für viele Frauen, die sich ihre Haare entfernen möchten, ist die Rasur aus der Beautyroutine nicht wegzudenken. Doch leider läuft das nicht immer ganz "glatt". Bei manchen Frauen kommt es zu Hautirritationen nach der Rasur. Daher ist es besonders wichtig, das richtige Produkt für seine Hautbedürfnisse zu verwenden, um die Haut nicht zu strapazieren. Aus diesem Grund hat Gillette Venus den neuen Extra Smooth Sensitive Rasierer mit patentierter SkinElixir-Technologie*** entwickelt. Die Forscher bei Gillette Venus haben sechs Jahre an der Entwicklung der Technologie gearbeitet und den Herstellungsprozess des Feuchtigkeitsstreifens von Grund auf neu konstruiert. So bietet Gillette Venus Frauen mit empfindlicher Haut das beste Produkt für ihre Bedürfnisse und sorgt für die perfekte Dosis Schutz.

Bis zu 100 % glatte Haut bei bis zu 0 % spürbarer Irritation**

Der Gillette Venus Extra Smooth Sensitive Rasierer sorgt mit der innovativen und patentierten SkinElixir-Technologie*** für bis zu 100 % glatte Haut bei bis zu 0 % spürbarer Irritation**. Unsere Haut enthält Millionen von Nervenenden, die auf jede Art von Berührung reagieren. Faktoren, die zu Hautirritationen führen können, sind zum einen, dass keine Haut eine vollkommen glatte Struktur hat, und zum anderen, dass unsere Körperhaare in verschiedene Richtungen wachsen. Die neue Zusammensetzung im Feuchtigkeitsstreifen des Rasierkopfs wird in Verbindung mit Wasser aktiviert und bietet empfindlicher Haut den idealen Schutz vor Hautirritationen: Durch das Gel entsteht ein feiner Film, der sich schützend auf die Haut legt. Die fünf extra-dünnen Klingen sind gleichmäßig angeordnet, um den Druck auf die Haut zu verteilen, und haben eine diamantharte Beschichtung, die ein besseres Gleiten der Klingen über die Haut ermöglicht. Der schwenkbare Kopf des Rasierers passt sich ideal jeder Körperform an, während der Soft-Gel-Griff gut und sicher in der Hand liegt. Zudem stellt der eingebaute Kamm jedes Härchen auf und bereitet Haut und Haar ideal auf die Rasur vor.

Besondere Molekülverbindung als Erfolgsgeheimnis

"Das entscheidende Element für die Verbesserung im Feuchtigkeitsstreifen ist Polyethylenglycol, die molekulare Verbindung von Polymerketten", so Ben Wilson, wissenschaftlicher Experte bei P&G. Dank einer niedrigeren Produktionstemperatur können deutlich längere Molekülketten bestehen bleiben, um so mehr Feuchtigkeit an die Haut abzugeben. Diese werden dann bei der Rasur in Verbindung mit Wasser aktiviert, schwellen an und entfalten ihre Länge ähnlich wie ein Schwamm. So entsteht bei der Rasur, dank des neuen Feuchtigkeitsstreifens, ein 3x besserer Schutzfilm**** auf der Haut. Seidig glatter Haut mit bis zu 0 % spürbaren Irritationen** steht ab jetzt nichts mehr im Weg.

Erweitertes Produktportfolio - für jedes Hautbedürfnis das passende Produkt

Neben dem neuen Gillette Venus Extra Smooth Sensitive gibt es weitere Neuheiten im Venus Produktportfolio. Neu in der Venus Familie und auch ab Februar im Handel ist der Gillette Venus Extra Smooth Platinum. Der erste Rasierer von Gillette Venus mit einem perfekt geformten und ausbalancierten Premium-Handstück aus Metall, der für maximale Kontrolle bei der Rasur sorgt. Ein weiterer Neuzugang ist der Gillette Venus Snap ComfortGlide, der das Portfolio ab April 2019 ergänzt. Gillette Venus bietet mit seiner Produktvielfalt jeder Frau den idealen Rasierer für ihr individuelles Hautbedürfnis.

*P&G Konsumentenstudie aus den USA, 2016 **P&G Konsumentenstudie aus den USA, Februar 2018 ***Gleitstreifen mit SkinElixir, für eine sanfte Rasur ****Versus Extra Smooth; besseres Gleiten bezogen auf das Molekulargewicht *****Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt P&G keinen Einfluss

