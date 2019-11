Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC)

Winterliche Hansestädte: Eisskulpturen, Dickens-Festival und Schlittschuhbahnen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Jenseits der deutsch-niederländischen Grenze beeindrucken insgesamt neun Hansestädte mit winterlichen Veranstaltungen und historischen Kulissen. Während der Vorweihnachtszeit locken Märkte, festlich beleuchtete Städte und Aufführungen zahlreiche Besucher in die Provinzen Overijssel und Gelderland. Es folgen fünf besondere Highlights, für die es sich lohnt, die niederländischen Hansestädte diesen Winter zu besuchen.

Biblische Sandfiguren in Elburg

Zandverhalen, die größte überdachte Sandskulpturenausstellung der Welt, präsentiert unter dem Titel "Zandverhalen" (Sandgeschichten) vom 23. November bis zum 6. Januar 2020 das "Winterfest der Heiligen Drei Könige". Auf 5000 Quadratmetern gibt es neben biblischen Sandfiguren auch fernöstliche Köstlichkeiten, orientalische Waren und besondere Geschenkideen zu entdecken. Bei gedimmtem Licht machen sich Besucher auf die Suche nach dem Jesuskind und gelangen wie die Heiligen Drei Könige zu einem überdachten Stall, in welchem eine lebendige Krippe mit echten Tieren auf sie wartet.

Weitere Informationen: 23.11.2019-06.01.2020, Eintritt:16,50 Euro, Zandverhalen, J.P. Broekhovenstraat 9-11, 8081 HB Elburg, http://ots.de/OokblT

Harderwijk auf Eis

Umgeben von einer Kulisse, wie sie schöner kaum sein könnte, laufen Jung und Alt auf der Eiskunstbahn im Zentrum von Harderwijk ab dem 29. November um die Wette. Erfahrene Schlittschuhläufer sowie Eislauf-Anfänger zahlen sieben Euro, um am bunten Treiben auf der Eisfläche teilzunehmen. Im Preis enthalten ist die Leihgebühr für ein Paar passende Schlittschuhe. Das Tragen von Handschuhen, welche selbst mitgebracht werden müssen, ist verpflichtend. Wer sich nicht aufs glatte Eis traut, genießt in einem der weihnachtlichen Pavillons ein heißes Getränk oder einen leckeren Snack.

Weitere Informationen: 29.11.2019 - 04.01.2020, Kosten: 7 Euro, Markt 3841 CM Harderwijk, https://www.harderwijkopijs.nl/deutsch/

"Winter in der Festung" in Elburg

Unter dem Motto "Winter in der Festung" verwandelt sich die Hansestadt Elburg am 13. und 14. Dezember in einen historischen Ort aus dem Jahre 1900. Besucher treffen auf Darsteller, welche im Stil der Jahrhundertwende gekleidet sind, musizieren, tanzen und Theater spielen. Das historische Spektakel wird ergänzt durch einen thematisch abgestimmten Markt, welcher genau wie alle anderen Darbietungen gratis zugänglich ist. Feuerkörbe, Kerzenlichter und eine Dampflokomotive sorgen für eine authentische Atmosphäre, wie man sie zuletzt vor über 100 Jahren erlebt hat.

Weitere Informationen: 13.12. (16-22 Uhr), 14.12. (12-20 Uhr), Zugang: gratis, Innenstadt Elburg, https://www.holland-hanse.de/agenda-item/70366/Winter-in-der-Festung/

"Dickens-Festival" in Deventer

Im Zentrum der Hansestadt Deventer erwachen am 14. und 15. Dezember mehr als 950 Charaktere aus den berühmten Büchern des Schriftstellers Charles Dickens zum Leben. Neben Oliver Twist bahnen sich Figuren wie die Christmas Carol Singers, Scrooge und Mr. Pickwick ihre Wege durch die Stadt. Der weihnachtliche Markt, welcher durch ein historisches Dekor sowie Darbietungen ergänzt wird, ist von 11 bis 17 Uhr gratis zugänglich. Aufgrund der großen Beliebtheit des Festivals sollten sich Besucher jedoch auf Wartezeiten am Eingang des Marktes einstellen.

Weitere Informationen: 14.-15.12.2019 (11-17 Uhr), Zugang: gratis, Bergkwartier im Zentrum von Deventer, https://dickensfestijn.nl/deutsch/

Eisskulpturenfestival in Zwolle

In der Hansestadt Zwolle findet vom 14. Dezember bis zum 1. März 2020 das größte Eisskulpturenfestival Europas statt. Nur 100 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, erschaffen internationale Skulpturenkünstler aus 275.000 Kilogramm Eis und Schnee Figuren zum Thema "R-EIS-e durch die Zeit". In einer 1.500 Quadratmeter großen Halle spazieren Besucher bei -10 Grad vorbei an bis zu sechs Meter hohen Eisfiguren. Der Zugang zu den Ijsselhallen in Zwolle kostet 14,50 Euro. Tickets können auf der Website des Ijsbeelden Festivals gebucht werden.

Weitere Informationen: 14.12.2019 - 01.03.2020, Eintritt: 14,50 Euro, IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle, https://www.ijsbeelden.nl/de

Weitere Informationen zu den niederländischen Hansestädten unter www.holland-hanse.de

Pressekontakt:

Niederländisches Büro für Tourismus & Convention

Natalie Poloczek

Presse/PR

Tel.: +49 (0)1743319652

npoloczek@holland.com

www.holland.com/de/presse.htm

Original-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell