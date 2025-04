UCI Multiplex GmbH

Exklusive Chance für Fans: UCI zeigt einziges Virtual Reality Konzert der Gen Z-Ikonen TOMORROW X TOGETHER ab 1. Mai in Berlin im Kino

Bochum (ots)

TOMORROW X TOGETHER, die führende Band der Gen Z, sind in diesem Jahr nicht nur live auf Europa-Tournee, sondern kommen gemeinsam mit AmazeVR mit ihrem ersten bahnbrechenden Virtual Reality-Konzert nach Vorstellungen in Shanghai, Dubai und Los Angeles auch nach Deutschland. UCI zeigt die einzigen VR-Performances in Deutschland ab dem 1. Mai im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin im Kino. Fans können sich auf Gratis-Poster und exklusive Photocard-Sets zu ihrem Besuch freuen.

TOMORROW X TOGETHER, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, and HUENINGKAI, oder TXT, haben sich in der Musikwelt als für die Gen Z etabliert. Ihre Songs sind der Soundtrack zu den Emotionen und gemeinsamen Erfahrungen der Jugend auf der ganzen Welt.

Gemeinsam mit der VR Concert Platform Company AmazeVR sind sie weltweit auf ihrer ersten HYPERFOCUS Virtual Reality-Konzerttour und werden nach Vorstellungen u.a. in Shanghai, Dubai, New York und Los Angeles, in diesem Jahr in imitierte Vorstellungen ab dem 1. Mai exklusiv im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin zu sehen sein.

Mit einer phänomenalen Setlist, darunter "Sugar Rush Ride", der Leadsingle von The Name Chapter: TEMPTATION, und "Deja Vu", der Leadsingle von minisode 3: TOMORROW nimmt TOMORROW X TOGETHER seine Fans mit auf eine aufregende Reise durch verschiedene VR-Welten. Jeder Fan hat dabei vorab die Wahl, mit welchem Lieblingsstar er oder sie auf Konzertreise gehen und in besondere Verbindung treten will. Es gibt also fünf verschiedene VR-Konzertversionen zur Auswahl, die auch zu einem wiederholten Besuch einladen.

Der Vorverkauf für alle HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR Konzert-Vorstellungen läuft. Bislang sind schon mehrere hundert Tickets verkauft. Schnell sein lohnt sich hier: Alle Fans, die eine der ersten Vorstellungen bis zum 4. Mai besuchen, erhalten ein HYPERFOCUS-Poster gratis - natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich erhalten alle Gäste pro Vorstellung zu jedem Ticket zwei von zehn zufällig ausgewählten konzertexklusiven Photocards. Vom 1. Mai bis 6. Mai gibt es insgesamt 10 "Deja Vu"- Photocards, vom 7. bis 11. Mai zehn "Sugar Rush Ride"-Photocards. Alle Infos zu den Photocards finden sich hier: https://www.txt-vrconcert.com/package

Das von AmazeVR gefilmte und erstellte Virtual Reality-Konzerterlebnis bietet kristallklare Bilder und eine noch nie dagewesene Nähe durch Live-Action-3D-Filmmaterial unter Verwendung proprietärer KI-Module und einer Unreal Engine-basierten VFX-Pipeline. Dadurch kommen Fans ihren Stars so nah wie nie zuvor.

AmazeVR zu diesem Projekt: "Wir sind begeistert, mit TOMORROW X TOGETHER, einem weltweit bekannten Künstler, an diesem Projekt zu arbeiten. Mit unserer Technologie und unserem Fachwissen im Bereich des visuellen Geschichtenerzählens haben wir ein dynamisches VR-Konzert geschaffen, das die explosive Live-Performance der Gruppe mit der immersiven Kraft der VR verbindet".

Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe & Northern Europe zu diesem neuen Konzerterlebnisformat: "Unter dem Label UCI EVENTS bieten wir unseren Gästen seit mehr als zehn Jahren ein vielfältiges Zusatzprogramm zum regulären Filmangebot an. Ob Opern- oder Sportübertragung, Konzertfilm oder eSport - das Event Cinema ist aus unseren Kinos nicht mehr wegzudenken. Innovation ist hier ebenso wichtig wie die Nähe zum Publikum. Wir sind stolz und dankbar, mit AmazeVR jetzt eine neue Dimension des Konzerterlebens zu betreten und unseren Gästen und allen TXT-Fans in Deutschland das erste Virtual Reality Konzert exklusiv in unserem UCI Luxe East Side Gallery am Uber Platz in Berlin anbieten zu können. Wir durften bereits in diese Welt eintauchen und verraten wohl nicht zu viel, wenn wir sagen: Es ist absolut atemberaubend. Wir freuen uns sehr, dass das Angebot bei den Fans ebenso gut ankommt."

Die Band selbst teilte in einem Presse-Statement mit: "Wir haben darüber nachgedacht, wie wir unseren Fans näherkommen können, und dieses VR-Konzert ist eine Gelegenheit, dies zu tun. Wir hoffen, dass dieses Erlebnis für unsere Fans eine schöne Erinnerung sein wird, genau wie es für uns eine war, es zu machen".

Wie funktioniert ein VR-Konzert?

Ein VR-Konzert ist ein immersives Erlebnis, bei dem alle Fans in der ersten Reihe sitzen. Jeder Fan erhält vor Ort ein VR-Headset, mit der er oder sie ganz in die fantastische Welt von TXT eintauchen und in noch nie dagewesener Nähe zu den Stars - und trotzdem gemeinsam mit anderen Fans - ein einzigartig virtuelles Konzert erleben kann.

Tickets sind unter uci-kinowelt.de erhältlich.

Über UCI

In seiner mehr als dreißigjährigen Geschichte, steht UCI mit zahlreichen Innovationen für Pioniergeist in der Kinobranche. UCI betreibt in Deutschland 21 Kinos mit vier IMAX-Kinosälen und den ersten ScreenX Kinosaal im Berliner Flagship-Kino UCI Luxe East Side Gallery. UCI gehört zur ODEON Cinemas Group, dem größten Kinobetreiber Europas mit 290 Kinos, 2558 Leinwänden und mehr als 11.000 Mitarbeitern in neun Kinomärkten. Die ODEON Cinemas Group ist Teil der AMC Entertainment Holding, die als größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000 Leinwänden in 15 Ländern betreibt.

