UCI Multiplex GmbH

UCI Kinos starten die "we are family" Familieninitiative u.a. mit besonderem Familienpreisangebot

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Kino ist ein Freizeiterlebnis für die ganze Familie und Handy-freie Zone. Ein spannender Ort für Familien, von denen immer mehr über zu wenig gemeinsam verbrachte Zeit klagen.

In den UCI Kinos wird ab sofort jeder Tag zum Familientag, denn auch alle Erwachsenen zahlen in Begleitung von Kindern in jeder Vorstellung nur den Kinderpreis.

2019 wird ein Rekordjahr für Familienfilme, selten gab es so viele Gelegenheiten für spannende gemeinsame Familien-Stunden. "Dumbo", "Wunder Park", "Aladdin", "Pets 2", "Der König der Löwen" oder "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" sind bereits in den Kinos oder stehen in den Startlöchern.

Laut aktueller Studien wünschen sich viele Familien heute mehr gemeinsame Zeit. Nicht so einfach, zwischen Job, Schule, Kita und Nachmittagsbetreuung Zeit und gemeinsame Interessen zu finden. Zusätzlich fühlen sich viele Eltern zunehmend von der Lebenswirklichkeit ihrer Kinder entfremdet. Sie wissen nicht mehr, was ihre Kinder auf ihren eigenen mobilen Geräten oder Computern konsumieren. Vor allem konsumiert jeder für sich allein, das gemeinsame Erlebnis geht verloren.

Im Kino ist genau das Gegenteil der Fall, Eltern teilen das Erlebnis mit ihren Kindern. Man wählt gemeinsam den Film aus, lacht, staunt und gruselt sich gemeinsam. Und man spricht auch nach dem Film über das Erlebte.

Claas Eimer, Commercial Director bei UCI und selbst Vater dazu, was für ihn den gemeinsamen Kinobesuch mit seinem Sohn so besonders macht: "Ein Kinobesuch ist auch heute, mit der permanenten Verfügbarkeit aller Medien, ein besonderes Ereignis, das Eltern und Kindern gleichermaßen Spaß macht. Auf das man sich gemeinsam freut, das man zelebriert, das nicht erst im Kino beginnt oder aufhört. Außerdem ist das Kino einer der wenigen Orte, an dem es noch heißt "Handy aus. Das gilt für mich und -erfreulicherweise auch ohne Diskussion- für meinen Sohn"."

Um den Kinobesuch für Familien noch attraktiver zu machen, hat sich UCI entschlossen, sein Familienpreisangebot zu erweitern. Ab sofort und bis zum 30. September zahlen alle Erwachsenen in Begleitung von Kindern unter 12 Jahren immer und in allen Vorstellungen nur den Kinderpreis.

Schon in den Osterferien kann man mit "Dumbo", "Asterix", "Willkommen im Wunderpark"(Kinostart:11.04.), "Alfons Zitterbacke"(11.04.) oder "Die sagenhaften Vier" (18.04.) in gemeinsame Kinonachmittage starten. Bis zum 30. September werden dann unter anderem "Royal Corgi" (02.05.), Realverfilmungen von Klassikern wie "Aladdin" (23.05.) und "Der König der Löwen"(18.07.) und die Fortsetzungen von "Pets" (27.6.) und "Toy Story" (15.08.) gespielt. Das Angebot an Filmen, die der ganzen Familie Spaß machen, ist herausragend in diesem Jahr. Es gab also nie ein besseres Jahr, um Qualitätszeit mit der Familie im Kino zu verbringen und dabei unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Denn wer erinnert sich nicht an die ersten Kinobesuche in der Kindheit.

Neben dem Familienpreis bieten die UCI Kinos noch mehr Familien-Aktionen und Angebote.

Osterkorb-Aktion

Am Ostermontag kommt der Osterhase ins Kino und hat Geschenke für die Osterkörbchen dabei. Kinder können ihr Osterkörbchen mitbringen und vor oder nach dem Kinobesuch auffüllen lassen.

UCI KidsClub

Mit dem UCI-Video-Blogger Nils können sie außerdem auf Entdeckungsreise zu Filmpremieren oder hinter die Kulissen des Kinobetriebes gehen und eine Menge über Kino lernen. Nils Revier ist der UCI Kids Club. Auf der werbefreien Online-Plattform uci-kids.de kann man Spiele zu aktuellen Filmstarts spielen oder bei Gewinnspielen rund ums Kino mitmachen. Zusätzlich finden sich viele Rätsel- und Bastelanleitungen für die "Offline"-Welt.

Kindergeburtstag

Gemeinsam im Kino Geburtstag zu feiern ist für Kinder etwas ganz besonderes und auch für Eltern eine Möglichkeit einen sorglosen Kindergeburtstag zu verbringen. Das Geburtstagskind steht dabei im Mittelpunkt und genießt freien Eintritt. Darüber hinaus gibt es für Kinder spezielle Kindermenüs an der Erfrischungstheke. Wenn man selbst noch ein Geschenk für den nächsten Kindergeburtstag, zu Ostern oder zu Weihnachten braucht, ist die Kids Box mit Kino- und Snackgutschein ein Klassiker.

Disney Junior Mitmachkino

Im Kino muss man still sitzen und darf die anderen nicht stören? Nicht so beim Disney Junior Mitmachkino. Hier können schon die kleinsten Kinofans Helden wie Mickey Maus auf der großen Leinwand erleben und können dabei mitklatschen, mittanzen und sich im Kinosaal bewegen. Die UCI Kinos zeigen regelmäßig Events für Vorschulkinder von Feuerwehrmann Sam bis Augsburger Puppenkiste.

Weiteres Bildmaterial zur Familienkampagne unter: https://uci-presse.de/newsfilm.html

Pressekontakt:

UCI Multiplex GmbH

Nadine Breuer

0234-937 19 75

breuer.n@uci-kinowelt.de

uci-presse.de

Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuell