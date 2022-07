KnowBe4

KnowBe4 Phishing-Testergebnisse: Phishing am effektivsten mit HR- und IT-Betreffzeilen

Tampa Bay, USA (ots)

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, veröffentlicht die Ergebnisse der am häufigsten angeklickten Phishing-Methoden. Darunter befinden sich auch die am häufigsten angeklickten E-Mail-Betreffzeilen in Phishing-Tests. Die Hälfte der angeklickten E-Mails enthielt Betreffzeilen, die sich auf die Personalabteilung bezogen, darunter Informationen zu Urlaubsrichtlinien, Änderungen des Dress-Codes und Personalgespräche. Die andere Hälfte setzen sich aus IT-Anfragen zusammen, einschließlich von Passwortüberprüfungen. Die Testergebnisse sind auf der Website von KnowBe4 verfügbar.

Mittlerweile wissen Mitarbeitende, dass sie nicht auf Links in einer SMS klicken sollten, in der eine angebliche Bestellung im Wert von mehreren Tausend Euro bestätigt werden soll, oder in der sie darüber informiert werden, vermeintlich aus heiterem Himmel einen Preis gewonnen zu haben. Aber was ist, wenn die Nachricht von der Personalabteilung kommt und ein Personalgespräch ansteht?

Geschäftliche Phishing-E-Mails sind besonders effektiv, weil sie legitimer wirken, dringlicher sind und dadurch eine schnellere Reaktion beim Empfänger auslösen. Die E-Mail-Quelle kann durch eine gefälschte Domäne verschleiert werden, so dass sie noch leichter zu übersehen ist, und kann sogar den Namen und das Logo des Unternehmens (manchmal sogar den Namen des Mitarbeiters) im E-Mail-Text enthalten. Die meisten enthalten einen Phishing-Hyperlink in der E-Mail oder einen angeblichen PDF-Anhang.

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell