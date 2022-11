Hofmann Menü-Manufaktur GmbH

Genussvoll durch die Winterzeit

HOFMANNs lanciert Menüneuheiten in der Betriebsverpflegung

Im Herbst und Winter stehen vermehrt deftigere Wohlfühlgerichte im Fokus. Doch nicht nur zuhause soll es schmecken wie in der Kindheit, sondern im Idealfall auch auf der Arbeit. HOFMANNs setzt bei der Betriebsverpflegung auf schmackhafte Highlights und kulinarische Neuheiten für die Herbst- und Wintersaison. Für zufriedene Mitarbeiter und ein angenehmes Arbeitsklima. Das Köche-Team von HOFMANNs war sehr innovativ und ergänzt das bestehende Sortiment um Klassiker wie "Ochsenbackengulasch", fleischreduzierte "HOFMANNs Patties Plant + Meat" oder vegetarische "Kaspressknödel" - bei der vielfältigen Auswahl findet jeder Mitarbeiter sein Lieblingsmenü.

Grünkohl in allen Varianten

Grünkohl gehört unbedingt zur Herbstküche und ist ein wahrer Alleskönner. Neben dem fest im Sortiment etablierten Klassiker "Grünkohl Norddeutsche Art" mit geräucherter und gekochter Bauernwurst sowie Kasseler Nacken aus der hauseigenen Metzgerei bietet HOFMANNs jetzt neu zwei innovative, fleischfreie Menüs mit dem Saisongemüse an. "HOFMANNs Crispy Black Beans" ist ein hausgemachter und veganer Schwarze-Bohnen-Bratling mit Kichererbsen und Mais, der auf einem scharfen Grünkohlcurry mit Süßkartoffelwürfeln und Paprika gebettet ist und mit Reis und Haferkorn serviert wird. Für Pasta-Liebhaber gibt es "Spaghetti mit Grünkohlpesto", verfeinert mit Kürbisgemüse, roten Linsen und Hirtenkäse.

Weihnachtliche Stimmung in der Kantine

Um die Vorweihnachtszeit kulinarisch zu genießen, bietet HOFMANNs in der Betriebsverpflegung besondere Köstlichkeiten an. Darunter neu die "Gefüllte Schweinelende hausgemacht" mit einer Füllung aus Schweinehackfleisch, Süßkartoffeln, Äpfeln, Lauch und Honig, serviert in einer feinen Rahmbratensauce, dazu Rahmwirsing mit Speckwürfeln und Salzkartoffeln. Festliche Klassiker wie "HOFMANNs Entenkeule" und das "Hirschgulasch Diana" aus dem bestehenden HOFMANNs Sortiment dürfen für die weihnachtliche Mittagspause im Betrieb auch weiterhin nicht fehlen.

Seelenwärmer für kühle Tage

HOFMANNs rundet das kulinarische Angebot für die Betriebsverpflegung mit weiteren köstlichen Neuheiten ab. Die beiden Pasta-Gerichte "Bandnudeln mit Hähnchenbruststreifen" oder "Orecchiette mit Mandelpesto" sind ideal zum Lunch. Für Abwechslung im Arbeitsalltag sorgt außerdem das "Paprika-Lauchschnitzel überbacken" mit Schweineschnitzel aus der hauseigenen Metzgerei in einer feinen Rahm-Weinbrandsoße, garniert mit Lauch-Paprika-Gemüse und mit krossen Kartoffelspalten serviert.

Betriebsverpflegung voll digitalisiert

Für das Rundum-Sorglos-Paket in der Mittagspause sorgt HOFMANNs nicht nur mit leckeren Gerichten, sondern auch mit dem digitalen Bestellsystem MenueLounge. Sie bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, über den PC, das Smartphone oder Tablet die Essensbestellung digital aufzugeben. Über das Tool können sie auch Bewertungen abgeben und ihr Lieblingsgericht favorisieren. Das System ist für jede Unternehmensgröße geeignet und regelt vollautomatisiert die Warenbestellung und Abrechnung.

