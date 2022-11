Automobili Pininfarina

AUTOMOBILI PININFARINA BESTÄTIGT REKORDLEISTUNG DES BATTISTA BEIM DEBÜT IN DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina bestätigt die rekordbrechenden Leistungskennzahlen des rein elektrischen Battista GT-Supersportwagens

Der Battista feiert mit einer Demonstration seiner Leistungsfähigkeit im Dubai Autodrome sein dramatisches Debüt und beeindruckt in der letzten Zulassungsrunde mit einer Reihe von Weltrekorden:

Bestätigung der Fahrzeugspezifikationen des Battista beim dynamischen Debüt im Mittleren Osten mit Markteinführungen in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die in Handarbeit durchgeführte Fertigung des rein elektrischen GT-Supersportwagens von Automobili Pininfarina begann Anfang 2022 im Atelier des Fahrzeugbauers im italienischen Cambiano. Die ersten Auslieferungen an Kunden haben bereits begonnen

0-60 mph in 1,79 Sekunden 0-100 km/h in 1,86 Sekunden 0-120 mph in 4,49 Sekunden 0-200 km/h in 4,75 Sekunden 100-0 km/h nach 31 m − Weltrekord-Ergebnis für Elektrofahrzeuge



Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina hat die Leistungskennzahlen des rein elektrischen Battista GT-Supersportwagens bestätigt: Die rekordbrechenden Spezifikationen für Beschleunigung und Bremsweg wurden zum ersten Mal veröffentlicht.

Die Startsteuerungstechnik des rein elektrischen Battista sorgt mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 mph in 1,79 Sekunden, von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden, von 0 auf 120 mph in 4,49 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in nur 4,79 Sekunden für ein Beschleunigungsvermögen, das Formel-1-Fahrzeuge in den Schatten stellt. Ein so schnelles Fahrzeug wie der Battista benötigt ein kraftvolles Bremssystem − die offiziellen Tests bestätigen, dass der Battista über die weltweit schnellste elektronische Bremsregelung verfügt: Innerhalb von nur 31 m bremst das Fahrzeug von 100 auf 0 km/h ab.

Die bestätigten Kennzahlen wurden beim dynamischen Debüt des Battista im Mittleren Osten veröffentlicht, bei dem der Supersportwagen seine konkurrenzlos agile Leistungsentfaltung auf der Rennstrecke im Dubai Autodrome in den Vereinigten Arabischen Emiraten bewies. Ein spannendes kurzes Video, in dem der Battista seine unvergleichliche Leistung demonstriert, finden Sie hier: https://youtu.be/KD8r4jpZiSk

Das dynamische Debüt des Battista in den Vereinigten Arabischen Emiraten folgt auf die Markteinführung des Supersportwagens in Saudi-Arabien, in die auch die Vertriebspartner in den jeweiligen Ländern eingebunden waren.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Ich bin stolz darauf, dass unser neuer elektrischer GT-Supersportwagen alle Versprechen einlöst, die wir in unserem Entwicklungsplan festgehalten hatten. Mit dem Battista ist es uns gelungen, unsere bereits extremen Leistungsziele nochmals zu überbieten."

„Die perfekt optimierte Gewichtsverteilung und der niedrige Schwerpunkt bilden das Fundament dieser beeindruckenden Ergebnisse. Die Kombination der speziellen Fahrwerks- und Federungsabstimmung mit Reifen, die sich über viele Tausend Testmeilen bewährt haben, sowie einer Drehmomentverteilung über die vier Radmotoren liefert bisher unerreichte Power und macht den Battista zum weltweit am schnellsten beschleunigenden Fahrzeug mit Straßenzulassung."

„Das beeindruckende Technikpaket des Battista beinhaltet eine Carbon-Keramik-Bremsanlage, die den italienischen GT-Supersportwagen zum Elektroauto mit der stärksten Bremswirkung der Welt macht. Unsere anspruchsvollen Kunden hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren vom Fahrerlebnis im Battista überwältigt, das ebenso überzeugt wie sein preisgekröntes Design."

Der rein elektrische Battista ist mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment das leistungsstärkste italienische Fahrzeug, das jemals produziert wurde. Der GT-Supersportwagen erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h und eine WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Er ist ab einem Preis von 2,2 Millionen Euro zuzüglich örtlich geltender Steuern erhältlich. Die Leistungskennzahlen des Battista wurden im italienischen Nardò aufgezeichnet und überprüft – im Rahmen des globalen Test- und Entwicklungsprogramms, das früher im Jahr durchgeführt wurde.

Jeder Battista wird in mehr als 1.250 Arbeitsstunden durch kompetente Spezialisten im italienischen Cambiano gefertigt, in einer Stückzahl von maximal 150 Exemplaren. Allein mit insgesamt 128 Millionen verschiedenen Interieur-Kombinationen verspricht der neue GT-Supersportwagen einen bisher unerreichten Grad an maßgefertigter Individualität. Die Kunden können aus einer schier unendlichen Zahl an Farbkombinationen und Oberflächengestaltungen für den Innenraum wählen, dazu kommen noch verschiedenste Optionen für die Außenlackierung mit individuellen Details, exklusiven Jewellery-Aluminiumelementen und Rädern aus einer Aluminiumlegierung.

Der Battista bietet auch ein einzigartiges Sounddesign: SUONO PURO, dessen Klang perfekt mit dem Fahrerlebnis harmoniert und mittels fünf Fahrmodi personalisiert werden kann: Pura, Calma, Energica, Furiosa und Carattere. Diese speziellen Fahrmodi verleihen dem Battista einen einzigartigen Charakter und passen das Fahrerlebnis an die individuellen Vorlieben an.

Der Battista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Höchstens 150 Exemplare des Battista werden im Battista Atelier im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der Battista GT-Supersportwagen und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Ltd.

