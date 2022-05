Volocopter kooperiert mit Microsoft beim VoloIQ Aerospace Cloud Projekt

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Volocopters elektrische Schwerlastdrohne VoloDrone hat heute auf dem ITS World Congress 2021 erfolgreich ihren ersten öffentlichen Flug durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem weltweiten Logistikdienstleister DB Schenker zeigte Volocopter, der Pionier der Urban Air Mobility (UAM), die nahtlose Integration der VoloDrone in ...

mehr