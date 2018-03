Auftritt auf der Passion Sports Convention in Bremen

Hornetboard mit seinem Maker Sascha Mattiza. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/129933 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Hornetboards/Jason Scalabrini" Bild-Infos Download

Wolfsburg (ots) - Verkaufstriumph und Neuvorstellungen des E-Board-Herstellers

Am 10. und 11. März 2018 war Hornetboard auf der Passion Sports Convention in Bremen das erste Mal mit einem eigenen Messestand vertreten.

Bereits zum neunten Mal trafen sich Freunde und Fans von Fun- und Extremsportarten in den Hallen der Messe Bremen. Rund um die Themeninseln Urban, Style und Water gab es viel zu sehen, zu kaufen und auch auszuprobieren. Die Hornetboard Modelle weckten das Interesse vieler Messebesucher. Einmal am Stand angelangt, konnten sie es kaum erwarten, die verschiedenen Hornetboards auszuprobieren. Besonders das zurzeit leistungsstärkste Elektroskateboard mit 6000 Watt Leistung brachte den Probefahrenden viel Spaß. Doch es blieb nicht beim alleinigen Ausprobieren: Von den zum Verkauf angebotenen Modellen wurden 50 Prozent verkauft, was die vorherigen Erwartungen weit übertraf. Auch die vertretenen lokalen Medien berichteten mit großem Interesse über die elektrischen Skateboards. So stand Erfinder Sascha Mattiza dem Radiosender Bremen4 live für ein Interview im Radio zur Verfügung, nachdem auch der Radio-Reporter eine Proberunde mit einem der Hornetboards absolviert hatte.

Ein großes Thema stellte auch die Petition zur Legalisierung von Elektroskateboards dar. Diese soll dazu beitragen, dass auch E-Boards in die Mobilitätshilfeverordnung aufgenommen werden, um sie auch im öffentlichen Straßenverkehr wie Fuß- und Radwegen nutzen zu dürfen. Viele Besucher des Hornetboard-Standes sprachen sich für die Petition aus und unterstützten diese mit ihrer Unterschrift.

Doch es gab nicht nur Altbekanntes auf der Messe zu sehen. Hornetboard nutzte den Auftritt auf der Passion, um zwei neue Modelle vorzustellen: das HornetBoost mit 2,7 kW Leistung, 28 km/h Höchstgeschwindigkeit und 23 Kilometern Reichweite sowie das HornetCurv aus Carbon und Aluminium mit 500 W Leistung, 20 km/h Höchstgeschwindigkeit und 35 km Reichweite.

Der Messeauftritt in Bremen war für Hornetboard ein voller Erfolg. Daher wird das Unternehmen auch im nächsten Jahr wieder auf der Passion Sports Convention mit einem eigenen Stand dabei sein.

