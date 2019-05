Netwrix

Netwrix präsentiert Netwrix Auditor für Nutanix Files

München (ots)

Netwrix, ein Anbieter von Software für Informationssicherheit und Governance sowie Nutanix Elevate Technology Alliance Partner, gab heute bekannt, dass sie auf der alljährlichen Nutanix.NEXT Americas-Konferenz mit Stand #B-10 vertreten sein werden, um den Netwrix Auditor für Nutanix Files vorzustellen. Die neu validierte Lösung versetzt Unternehmen in die Lage, sensible Dokumente in Nutanix Files zu identifizieren und zu schützen, um so das Risiko von Datenverstößen und Verletzung von Compliance-Auflagen zu minimieren. "Netwrix freut sich, das erste Drittanbieter-Softwareprodukt vorstellen zu können, das Auditing- und Compliance-Support für Nutanix Files bietet", sagte Steve Dickson, CEO von Netwrix. "Seit mehr als einem Jahrzehnt liefern wir Lösungen für diese drängenden Probleme, und der schnell wachsende Nutanix-Kundenstamm profitiert von dieser Partnerschaft genauso wie vom Netwrix-Knowhow auf diesem Gebiet. Wir freuen uns darauf, die Nutanix-Kunden auf der diesjährigen .NEXT zu treffen und ihnen zu zeigen, wie wir ihnen helfen können."

Der Netwrix Auditor für Nutanix Files ermöglicht Organisationen:

- Das Risiko von Verstößen zu reduzieren - Die Lösung ermöglicht Datenschutzexperten einen ruhigen Schlaf, wohl wissend, dass sensible Daten an dedizierten sicheren Orten aufbewahrt werden. Kunden können auch die Zeit für die Erkennung und Reaktion auf Nutzeraktivitäten verkürzen, die sensible Daten bedrohen, bevor diese zu einem Verstoß führen. - Den Compliance-Nachweis für Auditoren zu erlangen - Die Lösung ermöglicht Organisationen, mit geringerem Aufwand Compliance zu erlangen, zu wahren und nachzuweisen und gleichzeitig die zur Vorbereitung der Audits erforderliche Zeit um bis zu 85 % zu verringern. Kunden können Ad-hoc-Fragen der Auditoren mit wenigen Klicks beantworten, anstatt stundenlang den Audit-Trail zu durchforsten. - Geschäftsunterbrechungen zu minimieren - Die neue Anwendung erleichtert die Untersuchung und Behebung von Änderungen, die aufgrund fehlender Daten oder Genehmigungen in Nutanix Files die Nutzerproduktivität beeinträchtigen oder die Geschäftsaktivität unterbrechen könnten.

