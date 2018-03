Eisstock-Weltmeister 2018 sind Frankreich, Österreich und Deutschland - BILD

BILD zu OTS - Im Zielwettbewerb Damen Teamwertung kürte sich Österreich zum Weltmeister Bild-Infos Download

Weltmeister im Mannschaftsspiel Gruppe B und Zielwettbewerb Teamwertung Damen und Herren gekürt

Amstetten (ots) - Zwtl.: Mannschaftsspiel - Gold an Frankreich

In der Gruppe B nahmen 11 Nationen im Finale teil. Gold ging an Frankreich. Weltmeister sind Daniel Fra, Jean-Charles Viemari, Gérald Cabanon, Anthony Rocci und Christophe Menu. Silber ging an das Team von Paraguay und Bronze an Guatemala. Platz 4 Litauen, Platz 5 Namibia.

Zwtl.: Zielwettbewerb Damen Teamwertung - Gold an Österreich

Aus 17 teilnehmenden Nationen sicherte sich Österreich mit 17 Punkten Vorsprung vor Deutschland mit insgesamt 287 Punkten Platz 1. Weltmeisterinnen sind Susanne Sohm-Armellini, Simona Weinhäuptl, Simone Steiner und Silvia Magreiter. Silber ging an Deutschland und Bronze an Slowenien. Platz 4 Brasilien, Platz 5 Italien.

Zwtl.: Zielwettbewerb Herren Teamwertung - Gold an Deutschland

Gegen insgesamt 23 teilnehmenden Nationen holte sich Deutschland mit 9 Punkten Vorsprung vor Italien die Goldmedaille mit 350 Punkten. Weltmeister sind Stefan Eder, Stefan Thurner, Stefan Zellermayer und Manuel Schmid. Silber ging an Italien, Platz 3 sicherte sich Österreich. Platz 4 Schweiz, Platz 5 Brasilien.

Sämtliche Detailergebnisse gibt?s online unter [www.icestock2018.at] (http://www.icestock2018.at). Weitere druckfähige Fotos gibt?s im Pressebereich zum Download.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Eisstock WM 2018 Didi Rath / Presse T: 0676 / 77 17 800 presse@icestock2018.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30208/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: Eisstock WM 2018, übermittelt durch news aktuell