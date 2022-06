Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Schwarz Gruppe unterstützt staatliche Tierhaltungskennzeichnung

Neckarsulm (ots)

Mehr Transparenz für mehr Tierwohl und Klimaschutz durch Weiterentwicklung bestehender Strukturen: Die Schwarz Gruppe mit ihren Handelssparten Lidl und Kaufland begrüßt die konkreten Planungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, noch in dieser Legislaturperiode eine staatlich verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Die am heutigen Dienstag vom Ministerium vorgestellten Eckpunkte des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes führen die etablierten und vom Verbraucher gelernten Strukturen wie die Initiative Tierwohl (ITW), deren Gründungsmitglieder Lidl und Kaufland sind, konstant fort.

Lidl hat 2018 den Haltungskompass entwickelt und damit die Grundlage für die gegenwärtige Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels gelegt. Mit der staatlich verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung folgt nun der konsequente nächste Schritt, der den Fortbestand der ITW und damit erfolgreicher marktwirtschaftlicher Strukturen sicherstellt. Auf diese Weise leistet die Bundesregierung einen wesentlichen Beitrag für die Verbesserung des Tierwohls in der Breite und hilft allen Marktteilnehmern dabei, ihre Sortimente noch tierwohlgerechter zu entwickeln. Hierbei ist es wichtig, die vorhandenen Programme, die bereits jetzt mehr Tierwohl zum Beispiel durch Außenklima und Auslauf ermöglichen, in die Ausgestaltung der Stufen miteinzubeziehen. Ebenso unterstützen wir die zeitnahe Umsetzung der Initiative des Bundesministers Cem Özdemir zur verpflichtenden Ausweitung auf Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung sowie auf weitere Tierarten, die bereits in der bestehenden Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels erfasst werden.

