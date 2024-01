Constantin Film

Spektakuläre Fortsetzung: Bully und Constantin Film bringen "Das Kanu des Manitu" ins Kino!

Michael Bully Herbig und Constantin Film freuen sich, die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu", einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, ankündigen zu dürfen. "Das Kanu des Manitu" soll 2025 in die Kinos kommen.

Michael Bully Herbig wird, wie auch schon beim ersten Teil, im Regiestuhl Platz nehmen und die Produktion übernehmen. Nach Sketchen der Comedyshow "bullyparade" drehte Bully 2001 den Kinofilm "Der Schuh des Manitu", eine Parodie auf die Winnetou-Filme der 60er Jahre, der mit fast 12 Mio. Kinobesuchern zum erfolgreichsten deutschen Film wurde. Die augenzwinkernde Hommage an Winnetou & Co. besticht durch doppelbödige Dialoge, perfekt getimtem Slapstick und einer großartigen Besetzung.

Die Dreharbeiten zu "Das Kanu des Manitu" beginnen noch in diesem Jahr, nach einem Drehbuch von Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Weitere Details zur Besetzung werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. So viel sei schon einmal verraten: Abahachi, Ranger und Dimitri bekommen ordentlich Verstärkung! Und auch RTL ist erstmals bei einer Kinoproduktion von Bully mit an Bord.

Michael Bully Herbig: "Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!"

Oliver Berben: "Bully gilt zweifellos als einer der herausragendsten Filmemacher in Deutschland und beherrscht die Kunst, die Menschen mit seinem unverwechselbaren Humor zum Lachen zu bringen. 'Das Kanu des Manitu' ist ein wertvolles Geschenk an alle Liebhaber des Kinos und an jene, die es noch werden wollen. Als langjähriger Bewunderer seiner außergewöhnlichen Kreativität und seines Talents freue ich mich sehr auf unsere bevorstehende Zusammenarbeit. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir ihn in unser 'Kanu' geholt haben."

