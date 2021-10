Constantin Film

CONTRA feiert Premiere in Köln: Kluge Unterhaltung und ein glänzendes Ensemble begeistern Publikum

München (ots)

Endlich wieder Roter Teppich. Auf diesen Moment haben nicht nur Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst und Hassan Akkouch wegen Corona lange warten müssen. Am Montagabend war es endlich soweit: CONTRA feierte seine lang erwartete Deutschlandpremiere im Kölner Cinedom in Anwesenheit von Regisseur Sönke Wortmann, den Produzenten Christoph Müller und Tom Spieß, Co-Produzent Stefan Gärtner, Drehbuchautor Doron Wisotzky und dem hochkarätigen Schauspielensemble. Die kluge Komödie begeisterte das Premierenpublikum und könnte aktueller nicht sein: Es geht um Vorurteile, Stereotype und die Lust an guten Argumenten. Constantin Film bringt CONTRA am 28. Oktober in die deutschen Kinos.

Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinem alten Weggefährten eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fitzumachen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser. Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge...

Die amüsant-entlarvende Tragikomödie von Erfolgsregisseur Sönke Wortmann basiert auf der französischen Vorlage "Le Brio", die Drehbuchautor Doron Wisotzky ("Schlussmacher", "What a Man") für das deutsche Kino adaptierte.

Produzenten sind Christoph Müller und Tom Spieß. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. CONTRA ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit Seven Pictures Film. Gefördert wurde das Projekt von der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), dem FilmFensehFonds Bayern (FFF Bayern) und Neustart Kultur.

Darsteller*innen: Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Hassan Akkouch, Ernst Stötzner, Meriam Abbas, Mohamed Issa, Stefan Gorski, Lieke Hoppe u.v.a.

Regie: Sönke Wortmann

Drehbuch: Doron Wisotzky

Bildgestaltung: Holly Fink

Produzenten: Christoph Müller, Tom Spieß

Co-Produzent: Stefan Gärtner

Executive Producer: Martin Moszkowicz

