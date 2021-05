Constantin Film

Neue Filme von Constantin Film direkt auf Sky Cinema: Die Thriller "Wrong Turn - The Foundation" und "Horizon Line" als exklusive Premieren auf Sky und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Exklusive Premiere auf Sky Cinema: Durch einen Vertrag mit Constantin Film zeigt Sky zwei Filme exklusiv und erstmals in Deutschland - "Wrong Turn - The Foundation" mit Matthew Modine und Charlotte Vega startet am 22. Mai in der Uncut Version, der neueste Teil der legendären Horror-Reihe wieder von "Wrong Turn"-Erfinder Alan B. McElroy - Der spannende Flugzeug-Thriller "Horizon Line" mit Allison Williams und Alexander Dreymon ab 25. Juni - Die neuen exklusiven Filmhits von Constantin Film auch mit Sky Q und Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

Neue brandaktuelle Filmhits exklusiv für Sky Cinema: Durch einen Vertrag mit Constantin Film dürfen sich Sky Cinema Kund*innen in den kommenden Wochen auf zwei weitere aktuelle Filmpremieren freuen. Bereits am Pfingstsamstag, 22. Mai, startet "Wrong Turn - The Foundation", der neue Hit der legendären Horror-Reihe in der Uncut Version. Ab 25. Juni steht der Thriller "Horizon Line" auf dem Programm, in dem ein Paar ein Kleinflugzeug allein über den Indischen Ozean steuern muss, weil der Pilot ausgefallen ist. Beide Filme sind auch mit dem Streamingservice Sky Ticket abrufbar.

Über "Wrong Turn - The Foundation":

Wie schon beim legendären ersten Teil "Wrong Turn" (2003), der ebenfalls bei Sky und Sky Ticket abrufbar ist, hat auch bei "Wrong Turn - The Foundation" wieder Alan B. McElroy das packende Drehbuch verfasst. Diesmal überrascht er aber mit ganz neuen Tönen. Denn im Wald erwartet eine Gruppe von Uni-Absolvent*innen eine neue Zivilisation, der 150 Jahre alte Kult "Foundation". Aber auch die geht mit Eindringlingen wenig zimperlich um. Natürlich geht es auch im siebten Teil der Survival-Horror-Reihe gewohnt blutig zur Sache und Gänsehaut-Fans kommen voll auf ihre Kosten. "Wrong Turn - The Foundation" läuft ab 22. Mai exklusiv auf Sky und Sky Ticket als Deutschlandpremiere. Den Film gibt es in der Uncut Version.

Über "Horizon Line":

In "Horizon Line" ist ein Ex-Liebespaar gemeinsam zu einer Hochzeit auf einer Trauminsel eingeladen und möchte an Bord einer einmotorigen Cessna über den Indischen Ozean zu dem wunderbaren Eiland fliegen. Leider erleidet ihr Pilot auf dem Flug einen Herzinfarkt und sie müssen ohne Orientierung allein das Kleinflugzeug steuern. Zu allem Unglück naht auch noch ein Tropensturm. "Horizon Line" ist ab 25. Juni exklusiv bei Sky und Sky Ticket als Deutschlandpremiere zu sehen.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell