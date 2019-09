Constantin Film

DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS eröffnet Filmfest Hamburg

Nicolas Bedos' Komödie mit Doria Tillier verzaubert das Publikum

München (ots)

Es war ein wundervoller Abend. Das 27. Filmfest Hamburg eröffnete gestern glanzvoll mit DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS, einem der absoluten Highlights des Kinoherbstes. Hauptdarstellerin Doria Tillier und Regisseur und Drehbuchautor Nicolas Bedos verzauberten ganz Hamburg und wurden auf dem Roten Teppich im Blitzlichtgewitter der Fotografen von Festivaldirektor Albert Wiederspiel und dem Bürgermeister der Stadt Hamburg, Peter Tschentscher, herzlich empfangen. Gut gelaunt stellten sie sich den Fragen der zahlreich erschienenen Presse und auch das Publikum war begeistert: Die rund 1200 Premierengäste feierten den wunderbaren Film, der eine Liebeserklärung an das Leben ist, unter minutenlangem tosendem Applaus.

DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS mit Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant und Doria Tillier in den Hauptrollen wurde heute von der FBW Deutsche Film- und Medienbewertung mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet und kommt am 28. November im Verleih von Constantin Film in die Kinos.

Zum Inhalt:

"So kann es mit den Eltern einfach nicht weitergehen!", denkt sich Maxime (Michaël Cohen). Sein Vater Victor (Daniel Auteuil) wird zunehmend zu einer Nervensäge, die mit sich, der Welt und dem Alter über Kreuz liegt. Seine Frau Marianne (Fanny Ardant) ist das genaue Gegenteil. Victors ewige schlechte Laune wird ihr schließlich zu viel. Sie setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Victor braucht definitiv Hilfe! Und Maxime hat eine Idee. Sein Freund Antoine (Guillaume Canet) hat eine Firma, "Time Travellers", die gut betuchten Kunden ermöglicht, in einem raffiniert eingerichteten Filmstudio in eine Zeit ihrer Wahl zu reisen. Victor willigt ein. Er entscheidet sich für das Jahr 1974, den exakten Tag, an dem er sich in seine Frau Marianne verliebt hatte. Anfangs skeptisch, lässt er sich immer mehr in den Bann der Erinnerungen ziehen. Und die Kulisse aus Neonlichtern, Schlaghosen und Zigarettenrauch wird zu einer Reise, in der die betörende Schauspielerin Margot (Dora Tillier) die Grenze zwischen damals und heute verschwimmen lässt ...

DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS ist eine mitreißende Komödie voller Lebenslust, Charme und Esprit, die auf leichte und amüsante Weise mit der Frage spielt, was das Leben letztlich schön macht. Nicolas Bedos ("Die Poesie der Liebe") konnte für seinen zweiten Spielfilm die Leinwandlegenden Daniel Auteuil ("Verliebt in meine Frau", "Caché") und Fanny Ardant ("Die schönen Tage", "8 Frauen") gewinnen. Unwiderstehlich brilliert Guillaume Canet ("Zusammen ist man weniger allein", "Zwischen den Zeilen") als Firmenchef, den mehr als eine berufliche Leidenschaft mit Margot verbindet, gespielt von Doria Tillier, die für ihr Kinodebüt "Die Poesie der Liebe" als beste Hauptdarstellerin für den César nominiert wurde. DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb (außer Konkurrenz) bei den 72. Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Die Nordamerika-Premiere fand auf dem 44. Toronto International Film Festival statt.

Kinostart: 28. November 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen u.v.a. Regie und Drehbuch: Nicolas Bedos Produzenten: François Kraus, Denis Pineau-Valencienne

