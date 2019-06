Constantin Film

LEBERKÄSJUNKIE

Erfolgsautorin Rita Falk, Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz u.a. gehen auf große Kinotour

Raus aus dem Kreisverkehr Niederkaltenkirchens, rein in die große weite Welt. Hauptdarsteller Sebastian Bezzel geht ab dem 1. August gemeinsam mit Bestseller-Autorin Rita Falk auf Kinotour. In 29 bayerischen und österreichischen Städten stellen sie LEBERKÄSJUNKIE persönlich vor. Bei einigen Stationen werden sie dabei u.a. von Susi alias Lisa Maria Potthoff und Rudi alias Simon Schwarz unterstützt.

In LEBERKÄSJUNKIE zeigt Franz Eberhofer, Bayerns beliebtester Polizist, ob ihm der Spagat zwischen liebevoller Kleinkindbetreuung und knallharter Kriminalistik gelingt, trotz Leberkäs-Entzug. Ed Herzogs sechste Verfilmung eines Rita Falk-Bestsellers kommt am 1. August 2019 ins Kino. Die fünf ersten Kinofilme haben seit 2013 insgesamt 3,4 Millionen Besucher ins Kino gelockt - und das vornehmlich in Bayern.

Bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Premieren wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Kontakte, Details unter http://leberkaesjunkie-film.de/kinotour/presse

KINOTOUR - TERMINE 01.08 Tulln, StarMovie 01.08 Wien Cineplexx Donau Plex (Premiere) 02.08 Pasching, Hollywood Megaplex 02.08 Linz, Cineplexx Donau Plex 02.08 Regau, Starmovie 03.08 Salzburg, Cineplexx Airport 03.08 Wörgl, Cineplexx 04.08 Innsbruck, Cineplexx 04.08 Bad Reichenhall, Park-Kino 04.08 Prien, Mike's Kino 05.08 Grafing, Capitol Filmtheater 05.08 Rosenheim, Citydome 06.08 Fürstenfeldbruck, Scala 06.08 Erding, Cineplex 06.08 Neufahrn, Cineplex 07.08 Regensburg, Cinemaxx 07.08 Cham, Cineworld 07.08 Straubing, Citydom 08.08 Bad Füssing, Filmgalerie 08.08 Passau, Cineplex 09.08 Regensburg, Regina Filmtheater 09.08 Tirschenreuth, Cineplanet 09.08 Neumarkt i. d. Oberpfalz, Cineplex 10.08 Fürth, Metroplex 10.08 Nürnberg, Cinecittá 10.08 Ingolstadt, Cinestar 11.08 Ingolstadt, Cinema 11.08 Aichach, Cineplex 11.08 Augsburg, Lechflimmern Open Air

Kinostart: 1. August 2019 im Verleih der Constantin Film - vornehmlich in Bayern

