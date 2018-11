Omar Sy ist der BELLEVILLE COP - Ab 31. Januar 2019 im Kino

BELLEVILLE COP - Hauptplakat/Constantin Film Verleih Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Constantin Film" Bild-Infos Download

München (ots) - Raus aus Paris, rein nach Miami - mit BELLEVILLE COP startet Constantin Film am 31. Januar rasant ins neue Kinojahr! Publikumsliebling Omar Sy sucht als französischer Polizist Baaba einen Mörder in den USA. Allein darf Baaba hier aber nicht ermitteln, man stellt ihm den ewig grantigen US-Kollegen Ricardo Garcia (Luis Guzmán) zur Seite. Der soll Baaba beibringen, wie Verbrecherjagd "The American Way" geht. Und Baaba lernt schnell - schneller, als es Ricardo gefällt...

Inhalt: Baaba Keita (Omar Sy) ist Polizist im multikulturellen Pariser Stadtteil Belleville. Er ist noch nie aus seinem Viertel rausgekommen - ihm gefällt das Leben dort. Seine Freundin Lin (Diem Nguyen) allerdings hat darauf keine Lust mehr. Sie will hinaus in die Welt, auch wegen Baabas dominanter Mutter Zohra (Biyouna), die sich ständig in alles einmischt. Eines Abends wird Roland (Franck Gastambide) vor den Augen seines Jugendfreundes Baaba erschossen. Um den Mördern auf die Spur zu kommen, übernimmt Baaba Rolands Job - und zwar in Miami, am französischen Konsulat. Doch ständig kommt der französische Bulle mit dem amerikanischen Gesetz in Konflikt, ständig muss sein neuer Partner Ricardo (Luis Guzmán) ihn bei den Cop-Kollegen raushauen. Das macht eine Freundschaft zwischen den beiden vorerst schwierig. Aber mit "Miami Vice" als Vorbild und einem gigantischen Kokain-Deal direkt vor der Nase raufen sich die beiden zusammen, geraten bei ihren Ermittlungen immer tiefer in die Abgründe international agierender Drogenkartelle und entpuppen sich schon bald als absolutes Dream-Team.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/Ag--9eAYgYk

BELLEVILLE COP ist die französische Antwort auf "Lethal Weapon", gedreht in Paris und Miami. Regisseur Rachid Bouchareb, dem sein Cannes-Gewinner "Tage des Ruhms" eine Oscar®-Nominierung einbrachte, verbindet in dieser Komödie rasante Verfolgungsjagden, wilde Action und explosiven Humor zu einem actiongeladenen Buddy-Movie: Der französische Superstar Omar Sy ("Jurassic World", "Ziemlich beste Freunde") als Polizist aus Belleville und sein US-Kollegen Ricardo, gespielt von Luis Guzmán ("Narcos"), bilden hierbei ein streitbares aber unberechenbares Duo. Das Drehbuch stammt von Larry Gross, Rachid Bouchareb und Marion Doussot. Produziert wurde von Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, Muriel Merlin, Samuel Hadida und Victor Hadida.

Kinostart: 31. Januar 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Omar Sy, Luis Guzmán, Biyouna, Diem Nguyen, Issaka Sawadogo, Eriq Ebouaney, Maimouna Gueye, Julie Ferrier, Franck Gastambide Drehbuch: Larry Gross, Rachid Bouchareb, Marion Doussot Produzenten: Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, Muriel Merlin, Samuel Hadida, Victor Hadida Regie: Rachid Bouchareb

