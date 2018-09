SAUERKRAUTKOMA / Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Constantin Film/BERND SCHULLER" Bild-Infos Download

München (ots) - In SAUERKRAUTKOMA ist Niederbayern der Nabel der Welt, doch für die Fans lohnt es sich, eine Ausnahme zu machen: Am 6. und 9. September zeigen über 100 zusätzliche Kinos jenseits des Weißwurst-Äquators den bislang erfolgreichsten Film der Eberhofer-Reihe. Der fünfte Teil der Rita Falk-Bestseller hat innerhalb von vier Wochen schon über 750.000 Besucher ins Kino gelockt.

Link zum Kino-Finder: www.deinkinoticket.de

Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge - der Eberhofer steht in SAUERKRAUTKOMA mal wieder vor schweren kriminalistischen und kulinarischen Herausforderungen. Neben dem vertrauten Dorfensemble, verkörpert durch Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Stephan Zinner, Daniel Christensen, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer u.a., tritt erstmals Gedeon Burkhard als Susis schnöseliger Verehrer in Erscheinung. Und mit Michael Ostrowski, Ulrike Beimpold und Nora Waldstätten tauchen diesmal drei österreichische Stars in der Reihe auf.

Auf den sechsten Eberhofer-Kinofilm müssen die Fans nicht lange warten: Mit LEBERKÄSJUNKIE wird ein weiterer Roman der Reihe verfilmt - wieder mit dem Eberhofer-Birkenberger-Dreamteam Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen sowie der restlichen bewährten Besetzung rund um Niederkaltenkirchen.

SAUERKRAUTKOMA ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern und des Deutschen Filmförderfonds gefördert. Regisseur ist Ed Herzog, Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Co-Produzentinnen sind Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christine Strobl (ARD Degeto). Das Drehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog.

Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Nora Waldstätten, Gedeon Burkhard, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Ulrike Beimpold und als Gäste Michael Ostrowski und Harry G. Executive Producer: Christine Rothe Co-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto), Christine Strobl (ARD Degeto) Produzentin: Kerstin Schmidbauer Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk Regie: Ed Herzog

