M-net erweitert das Angebot an Rechenzentrumsleistungen

Neue Partnerschaft mit noris network

Erweiterung des integrierten Angebots an Rechenzentrumsleistungen und Datenanbindungen

Skalierbare Lösungen für jeden Bedarf aus einer Hand

M-net und noris network: Zwei starke regionale Partner mit gleichen Werten

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net baut sein Rechenzentrumsgeschäft weiter aus und hat dazu eine neue Kooperation mit dem Premium-IT-Dienstleister noris network abgeschlossen. Das im Rahmen der Partnerschaft erweiterte Leistungsangebot von M-net ermöglicht Geschäftskunden ab sofort Zugang zu modernsten Rechenzentren nach höchsten technologischen und ökologischen Standards. Das M-net eigene Glasfasernetz bietet Kunden zudem eine sichere und hoch performante Anbindung an die Rechenzentren von noris network inklusive 24-Stunden-Entstörservice - und das bequem aus einer Hand über einen regionalen Vertrags- und Ansprechpartner vor Ort in der Nähe des Kunden.

In Zeiten stetig steigender Sicherheitsanforderungen und wachsender Datenmengen sowie kritischer Zukunftsthemen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit rückt für Unternehmen die Wahl des richtigen Rechenzentrumspartners immer mehr in den Fokus. Um den wachsenden Bedarf der Geschäftskunden mit einem erweiterten Leistungsangebot zu bedienen und das Rechenzentrumsgeschäft zu stärken, hat M-net nun eine strategische Partnerschaft mit dem regional führenden IT-Dienstleister für Rechenzentren noris network geschlossen.

Skalierbare Rechenzentrumsdienstleistungen für jeden Bedarf

Das erweiterte Leistungsangebot in Kooperation mit noris network umfasst Rechenzentrumsdienstleistungen, die durch ein breites Spektrum an Services für Unternehmensvernetzungen und Datenanbindungen zu einer voll skalierbaren Lösung im Hinblick auf Platz, Leistung und Anbindung verknüpft werden. Unterschiedlich große Datenschränke bieten den bedarfsgerechten Platz für kundeneigene IT-Systeme in einer hochsicheren und hochverfügbaren Umgebung. Die energetische Leistungsbereitstellung von 1 bis 24 Kilovoltampere (kVA) ist dabei flexibel anpassbar.

Für eine bedarfsgerechte Anbindung der Rechenzentrumsdienstleistungen profitieren Kunden vom umfangreichen Vernetzungs-Portfolio von M-net: Die Datenanbindungen von M-net bieten je nach Bedarf höchste Bandbreiten bis 100 Gbit/s, maximale Verfügbarkeit sowie zusätzliche Security Services wie beispielsweise eine DDoS-Absicherung. Auch die allerhöchsten Anforderungen für geschäftskritische Applikationen werden über das Business-Partner-Modell von M-net und noris network erfüllt. Geschäftskunden vom kleinen Büro bis hin zu Großunternehmen, Behörden oder Kliniken erhalten somit über M-net einen Rundum-Service für jeden individuellen Bedarf - egal ob der Serverstandort in ein virtuelles Firmennetzwerk integriert, eine exklusive Direktverbindung zu globalen Cloud-Providern erhalten oder über hoch performante Ethernet-Festverbindungen angebunden werden soll.

"Die Unternehmen in Bayern haben einen großen Bedarf an modernen, nachhaltigen und zukunftssicheren Rechenzentrumskapazitäten", erklärt Lars Richter, Bereichsleiter für Geschäftskunden bei M-net. "Für uns ist es daher nur folgerichtig, dass der führende regionale Glasfaseranbieter und der lokale Premium-IT-Dienstleister für Rechenzentren hier ihre Kräfte bündeln. M-net bietet im Rahmen dieser Best-in-Class-Partnerschaft Unternehmen nicht nur die für die Datenanbindung erforderliche Hochleistungs-Infrastruktur über das eigene Glasfasernetz, sondern auch Zugang zu hochverfügbaren und ressourcenschonenden Rechenzentren von noris network. Das Beste dabei: M-net Kunden erhalten alles bequem aus einer Hand."

Modernste Rechenzentren: Maximal verfügbar, energieeffizient und sicher

Die Rechenzentren von noris network gehören zu den modernsten in Europa und wurden unter den Aspekten maximale Sicherheit und maximale Effizienz konzipiert. Ausgestattet sind sie mit biometrischer Zutrittskontrolle, 24/7-Sicherheitsdienst vor Ort sowie einem mehrstufigem Zutrittssystem und Überwachung. Separate IT-Sicherheitsräume und Brandschutz mit Brand-Frühesterkennung sorgen zusätzlich für höchste Sicherheitsstandards. Ausgezeichnet wurde noris network mit dem deutschen Rechenzentrumspreis für das Rechenzentrum München Ost. Die Rechenzentrums-Standorte von noris network haben zudem weitere wichtige Zertifizierungen vorzuweisen. Dazu gehören unter anderem ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz (BSI), EN 50600 und viele mehr.

In Bezug auf einen nachhaltigen und effizienten Betrieb setzen die Rechenzentren von noris network neue Maßstäbe. Die Kühlung wird mittels hocheffizientem Kyoto-Cooling® zu 90 Prozent der Zeit ohne Zusatzsysteme bewältigt. Der Energiebedarf für den Betrieb der Rechenzentren wird zu 100 Prozent aus Ökostrom gedeckt und dank der hocheffizienten USVs (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit geringsten Verlusten genutzt. Dank redundanter Anbindungen an Energieversorger liegt die Verfügbarkeit der noris Rechenzentren bei über 99,999 Prozent pro Jahr.

"Unsere Rechenzentren stehen für Hochsicherheit sowie Nachhaltigkeit und erreichen dabei sowohl regional als auch im internationalen Vergleich absolute Spitzenwerte", so Florian Sippel, COO bei noris network. "Unser hoher Anspruch an durchgängige Qualität, maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie unsere Zielsetzung, der Klimaneutralität als Unternehmen weiterhin näher zu kommen, stehen im perfekten Einklang mit den Werten und Services unseres Partners M-net."

Zwei starke regionale Partner mit starken Werten

Die Partnerschaft beider Unternehmen wird von gemeinsamen Werten als serviceorientierte und regional ausgerichtete Wegbereiter für die Digitalisierung und Vernetzung der bayerischen Wirtschaft getragen. Bereits bei der Gründung im Jahr 1993 war noris network als erster Internet Service Provider in Nordbayern Pionier. Auch M-net ist bereits seit mehr als 25 Jahren als regionaler Innovationstreiber und Vorreiter der Glasfasertechnologie etabliert. Gleichzeitig machen sich beide Unternehmen auch für eine nachhaltige Zukunft der Internet-Industrie stark: Auf Basis der leistungsstarken Glasfasernetze konnte M-net im Jahr 2021 pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum einen Meilenstein der Unternehmensgeschichte feiern: Das Unternehmen ist nach den Scopes 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocol seit 2021 der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Auch noris network hat sich zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis spätestens 2030 zu erreichen. Bereits jetzt gehört das Unternehmen als Rechenzentrumsbetreiber der 2021 neu gegründeten Initiative "Klimaneutrale Rechenzentren" an.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest siebenmal in Folge mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 507.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 274 Millionen Euro.

Über noris network AG

Die Nürnberger noris network AG mit mehreren Standorten von Berlin bis München, bietet Unternehmen und Organisationen mit den Branchenschwerpunkten Finanzwesen/Versicherungen, Automotive/Industrie, Softwareentwicklung und Öffentliche Verwaltung maßgeschneiderte IT-Infrastrukturlösungen in den Bereichen IT-Outsourcing, Colocation, Managed Services, Cloud Services sowie Network & Security. Technologische Basis ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur mit noris network-eigenen Hochsicherheitsrechenzentren - darunter mit Nürnberg Süd und München Ost zwei der anerkannt modernsten und energieeffizientesten Rechenzentren Europas. Neben kundenspezifischen Lösungen und Services für klassische und virtualisierte IT-Infrastrukturen bietet noris network Cloud- und PaaS-Lösungen - von eigenen Container-Plattformen bis hin zu dedizierten Private Clouds für die automatisierte Skalierung von IT-Setups.

