Die drei !!! / Girlpower auf allen Kanälen

Girlpower auf allen Kanälen

Am 6. September startet die neue zehnteilige Disney+ Original Serie "Die drei !!!". Zwei Tage später laufen Folge 1 und 4 kostenlos im Disney Channel. Die neue Disney+ Serie ist nur ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der "Die drei !!!". Neben den Büchern sind es vor allem die Hörspiele von EUROPA, die Detektivinnen-Girlpower beliebt und zum Erfolg geführt haben. Denn die drei !!! bedeuten unterhaltsamen Krimi-Hörspielspaß für moderne Hörer:innen, der sich auch abseits der Fälle mit ihrem Alltag auseinandersetzt. Mit "Luftballonküsse" gehen Kim, Franzi und Marie ab 15. September wieder in die Ermittlungen, bereits zum 84. Mal.

Die drei !!! sind längst ein Phänomen: Über 5 Millionen Hörspiel-CDs wurden von EUROPA seit der ersten Folge im Jahr 2009 verkauft, dazu kommen unzählige Streams. Der KOSMOS Verlag verkauft seit 2006 erfolgreich Bücher für junge Leseratten und nach einem Kinofilm 2019 erhalten die drei Heldinnen jetzt ihre eigene Serie beim Streaming-Anbieter Disney+.

Schnelle Dialoge und viel Musik sorgen für spannende Unterhaltung

Kim, Marie und Franzi sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch echte Detektivinnen. Mutig, clever und mit vollem Einsatz machen sich die drei Teenager daran, hinter die Geheimnisse zu kommen, die ihnen in ihrem Alltag begegnen und sind jedem Fall gewachsen. Nicht zu kurz kommen dabei auch ihre Hobbys wie Tanzen, Sport, Schreiben und Themen wie Schule, Mode und auch Jungs. Doch was macht eigentlich genau den Erfolg der drei !!! aus? "Die Hörspiele machen einfach Spaß, denn schnelle Dialoge und viel Musik sorgen für spannende Unterhaltung! Es sind tolle Geschichten von heute und von Menschen, die wir kennen könnten". So charakterisiert Peter Nissen das Erfolgsgeheimnis der Hörspielserie, die auf der Buchreihe des KOSMOS Verlages basiert. Der 66-jährige ist seit Folge 1 hauptverantwortlich für die Hörspielmanuskripte. Vier bis sechs Folgen werden pro Jahr durchschnittlich produziert. Hinzu kommen Specials und Sonderfolgen, wie die Hörspiel-Adventskalender. Einen Lieblingscharakter hat Peter Nissen nicht: "Ich liebe sie alle drei, weil sie alle drei etwas haben, was ich auch gerne hätte. Ich hätte gerne etwas mehr von Maries Selbstbewusstsein und künstlerischen Talenten, von Franzis Mut und Sportlichkeit und von Kims Scharfsinn und Einfühlsamkeit."

Am 15. September erscheint mit Luftballonküsse Hörspielfolge 84 bei EUROPA. Darin geht es um einen ungeklärten Fall aus dem Polizeiarchiv, der die drei !!! in Atem hält.: Eine Einbruchserie, bei der der Täter stets einen Luftballon am Tatort hinterließ...

Die enge Mädchenfreundschaft steht im Mittelpunkt der Hörspielreihe

Gesprochen werden die drei !!! von Mia Diekow (Kim Jülich), Sonja Stein (Franzi Winkler) und Merete Brettschneider (Marie Grevenbroich). "Sie bringen die richtige Girlpower ins Hörspiel", so Peter Nissen. Für Merete Brettschneider liegt der Erfolg der Geschichten in der Freundschaft der drei Detektivinnen: "Die Geschichten drehen sich nicht nur um die Detektivarbeit, sondern auch um die Mädchen selbst. Ihre enge Freundschaft steht im Mittelpunkt der Reihe. Die Mädchen unterstützen sich gegenseitig, teilen Geheimnisse und erleben gemeinsam Abenteuer. Das ist, denke ich, für viele Kinder und Jugendliche relevant und ansprechend." Peter Nissen legt gemeinsam mit dem Autor:innen-Team Wert darauf, dass die Stories zeitgemäß sind: "Natürlich bieten wir spannende Rätsel und Abenteuer, die die Hörer:innen mitfiebern lassen. Aber bei den drei !!! geht es immer auch um aktuelle Interessen und Trends, die bei Jugendlichen populär sind, wie Tierschutz, Mode, Mobbing oder Probleme mit den Eltern."

Unschlagbares Trio

Jede der drei !!! bringt ihr spezielles Talent mit, das das Trio absolut unschlagbar machen.Kim Jülich ist klug, hat ein gutes Gedächtnis und einen Blick für kleine Details, die andere leicht mal übersehen. Franziska "Franzi" Winkler wird von allen für ihr sportliches Talent, das in vielen Fällen hilfreich ist, beneidet. Marie Grevenbroich auf dem neuesten Stand der Mode und will Schauspielerin oder Sängerin werden. Ihre schauspielerischen Fähigkeiten haben den drei !!! schon so manche Tür geöffnet, die sonst vermutlich verschlossen geblieben wäre - nebenbei erwähnt knackt sie auch jedes Schloss. Trotz ihrer Unterschiede, die ihre Freundschaft das ein oder andere Mal auf die Probe stellen, lösen sie jeden Fall und halten dabei immer zusammen. Die drei Mädchen sind 13 bis 14 Jahre alt, ihre Zielgruppe 8 bis 13 Jahre.

2024 wird Jubiläumsjahr

Das erste Hörspiel wurde am 4. September 2009 veröffentlicht. 2024 feiern die drei !!! daher 15 Jahre Hörspiel-Jubiläum. Dann wird es auch ein neues "Spin off" der Serie geben: Kims Tagebücher. Bereits im Oktober dieses Jahres veröffentlicht KOSMOS den Die drei !!! Adventskalender "Weihnachtsponys in Gefahr". www.diedreiausrufezeichen.de

Die drei !!! - 84/Luftballonküsse

Liebe, Leben, Luftballons.

Ein ungeklärter Fall aus dem Polizeiarchiv hält die drei !!! in Atem: Vor 30 Jahren sorgte eine Einbruchserie für Aufruhr, bei der der Täter stets einen Luftballon am Tatort hinterließ. Als sich die Hinweise verdichten, dass Davids Opa in die Ereignisse verwickelt ist, nehmen die drei !!! die Ermittlungen auf.

Über EUROPA

EUROPA ist ein Label der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Unter dem 1965 gegründeten Traditions-Label erscheinen Hörspiele, Kindermusik sowie Home Entertainment Produkte für Kinder. Dazu gehören Hörspielklassiker wie "Die drei ???", "Fünf Freunde" oder "Hanni und Nanni". Die Kindermusik reicht von rockig wie Heavysaurus bis traditionell wie Detlev Jöcker. Hörspiele der Serien-Charaktere bekannt aus dem TV wie 'Super Wings ' oder 'Mascha und der Bär' runden das Portfolio ab. Weiterhin hält Sony Music - Family Entertainment die Markenrechte an den Serien "TKKG", "TKKG Junior", "Teufelskicker", "Punkies", Kati & Azuro", "Hui Buh", "Der kleine Hui Buh" und "Die Fuchsbande". Ziel des Labels ist es, Unterhaltung zu bieten, die Spaß macht und der Kreativität den notwendigen Raum gibt. Die EUROPA Hörspiele zeichnen sich aus durch verteilte Rollen, viele Geräusche und Atmosphäre sowie musikalische Untermalung. Somit werden auch die jungen Hörer:innen die Audio-Geschichten mitgenommen. Infos zu allen EUROPA Produkten sind zu finden auf www.play-europa.de.

