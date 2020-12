Tourneeverschiebung: Weltstar ANDREA BOCELLI - The Most Beloved Tenor - ANHÄNGE

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Tourneeverschiebung: Weltstar ANDREA BOCELLI - The Most Beloved Tenor

GrazGraz (ots)

2021 sollte DAS Jahr für alle Bocelli-Fans werden. Der wohl beliebteste Tenor der Welt wollte mit sechs fantastischen Live-Konzerten die musikalischen Highlights für 2021 setzen.

Die COVID-19 Pandemie hält nun mehr seit 9 Monaten die gesamte Welt in Atem das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Geschehen ist dabei von teils Verboten und massiven Einschränkungen betroffen (Bundesdeutsche Corona-Schutzverordnung), die – soweit der Veranstaltungssektor betroffen ist – mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch zumindest in der ersten Jahreshälfte 2021 gültig sein werden.

Auf Grund der aus der aktuellen Situation resultierenden Planungsunsicherheit und die fehlenden Möglichkeit für Besucher qualitativ uneingeschränkte Konzerte zu veranstalten hat die Global Event & Entertainment GmbH in gemeinsamer Absprache mit dem Management und dem Künstler selbst sich schweren Herzens dazu entschlossen, die Konzerte in Hamburg, Oberhausen, Berlin, Mannheim und Leipzig nach 2022 zu verschieben.

ALLE BEREITS ERWORBENEN TICKETS BEHALTEN IHRE GÜLTIGKEIT!

Die Global Event & Entertainment GmbH, das Management und der Künstler bedanken sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung dieser Entscheidung. Letztendlich standen neben der Beachtung geltender gesetzlicher Maßnahmen, primär die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher im Vordergrund für die Verlegung der Konzerte.

Das herausragendste und exklusivste Konzert von Andrea Bocelli findet 2022 in Hamburg in der einzigartigen Elbphilharmonie statt und wird in Kooperation mit FUNKE Media GmbH durchgeführt. Bei diesem Auftritt in einem der berühmtesten Konzerthäuser der Welt wird der Startenor ein Konzert exklusiven, klassischen Inhaltes geben, das den Künstler selbst und seine Vielfältigkeit zur vollen Geltung bringen wird. Unterstützt wird er dabei von einem großen Symphonieorchester und internationalen Gaststars von Weltformat.

Folgende Konzerttermine mussten verschoben werden:

- Hamburg | 29.01.2022 (alter Termin 03.01.2021) - Mannheim| 27.05.2022 (alter Termin 02.05.2021) - Leipzig | 31.05.2022 (alter Termin 04.05.2021) - Berlin | 02.06.2022 (alter Termin 06.05.2021) - Oberhausen | 25.05.2022 (alter Termin 08.05.2021)

Folgende Konzerttermine bleiben unverändert:

- 11.09.2021 | Klagenfurt | Wörthersee Stadion - 24.09.2021 | Zürich | Hallenstadion - 06.11.2021 | Wien | Wiener Stadthalle

Bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, Oberhausen und Mannheim wird die immer noch beliebteste italienische Stimme der Welt die Herzen seiner Zuhörer mit einem genialen Musik-Mix aus Klassik, Musical und Film zum Schmelzen bringen. Auch hier begleiten ihn ein großes Symphonieorchester, ein grandioser Chor und weltbekannte internationale Gaststars. Bocellis legendäre Stimme, gepaart mit fantastischen neuen musikalischen Arrangements und der Verwendung modernster Technik haucht den schönsten musikalischen Meisterwerken neues Leben ein. Bei diesen Konzerten wird Andrea Bocelli das Publikum erneut auf eine unvergessliche kreative Reise mitnehmen, bei der jeder einzelne Moment bewegen und begeistern wird. Mit Ausflügen in die Welt der Klassik bis zum Hier und Jetzt mit populären Melodien, wird es wie das Leben selbst: Mal laut, mal leise, es wird persönlich, aufregend und mitreißend, besonders dann, wenn seine Fans den MEGA-HIT „Time To Say Good-Bye“ einfordern. Andrea Bocellis Live-Shows halten was sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist, der seinem treuen Publikumimmer das Beste gibt.

Im Herbst 2017 wurde der Film "Die Musik der Stille" - inspiriert durch den gleichnamigen autobiografischen Roman, den Bocelli selbst geschrieben hat - von der Kritik gefeiert. Der Film unter der Regie von Michael Radford wurde von den Schauspielern Antonio Banderas und Toby Sebastian gedreht.

Weltweit als Ikone der großen italienischen Gesangstradition anerkannt, hat Andrea Bocelli bis heute über 90 Millionen Tonträger verkauft. Andrea Bocelli ist ein rekordverdächtiger Künstler, dessen Konzerte von zahllosen Menschen besucht werden. Zu seinen umfangreichen Preisen und Anerkennungen gehört ein Stern auf dem Walk of Fame von Hollywood, mit dem er 2010 geehrt wurde. Im Laufe seiner Karriere erhielt Bocelli 6 Nominierungen für den Grammy Award und 6 Nominierungen für den Latin Grammy Award. Er ist für vier Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, drei Päpsten, das britische Königshaus, und auch bei Feierlichkeiten der Olympischen Spiele, der Universal Expo in Shanghai 2010 und der Universal Expo in Mailand 2015 (mit dem Orchester des Teatro alla Scala) aufgetreten.

Am 26. Oktober 2018 erschien sein neues Album mit Originalliedern "Sì" in über 60 Ländern. Es enthält die Hits "If Only" mit Dua Lipa und "Fall on me" mit seinem Sohn Matteo Bocelli und feiert damit sein Aufnahme-Debüt. Das Album - auf dem auch die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran, Aida Garifullina und Josh Groban zu hören ist - erreichte große Erfolge in den Charts, als Bocelli als erster italienischer Künstler gleichzeitig die britischen und US-amerikanischen Albumcharts anführte.

Am 8. November 2019 erschien eine Sonderausgabe des Albums mit dem Titel "Sì Forever": The Diamond Edition", die zwei unveröffentlichte Titel mit Jennifer Garner und mit Ellie Goulding sowie drei neue Songs enthielt. Dazu gehören "Ode an die Freude", das zum Gedenken an den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens aufgenommen wurde, und eine neue Aufnahme von "Ragazzo Mio", die auf der traditionellen irischen Ballade "Danny Boy" basiert.

An Ostern 2020, trat der Tenor auf Einladung der Stadt und der Erzdiözese Mailand im leeren Dom von Mailand auf. Die "Music for Hope"-Veranstaltung wurde als ein Moment des Gebets und der Hoffnung konzipiert und gilt als eine der größten musikalischen Live-Stream-Aufführungen aller Zeiten, mit über 2,8 Millionen gleichzeitigen Zuschauern in der Spitze und dem größten gleichzeitigen Publikum für einen klassischen Live-Stream in der Geschichte von YouTube. Das Video wurde in den ersten 24 Stunden mehr als 28 Millionen Mal aufgerufen.

Das neue Album "Believe" von Andrea Bocelli wurde am 13. November 2020 weltweit veröffentlicht. “Believe“ ist ein zutiefst sakrales und spirituelles Album, das symbolisch mit "Music for Hope" verbunden ist und als echtes Herzensprojekt des Star-Tenors gilt.

Das neue Album enthält berühmte Titel (von "Halleluja", "You'll Never Walk Alone") sowie religiöses Repertoire und Originalwerke - u.a. von Bocelli selbst und Ennio Morricone komponiert -, die, alle zusammen genommen, einen roten Faden des Glaubens und der Hoffnung teilen. Auf „Believe“ begleitet ihn unter anderem Alison Krauss, die meistausgezeichnete Sängerin der Grammy-Geschichte, bei einer kraftvollen und emotionalen Darbietung von „Amazing Grace“. Das neue Album enthält weiterhin auch zwei Duette mit der Opernsängerin Cecilia Bartoli, ein bisher unveröffentlichtes Stück des verstorbenen, großen italienischen Komponisten Ennio Morricone, sowie das Schlusslied „Gratia Plena“ aus dem neuen, von der Kritik gefeierten Film "Fatima". Dieses sehr spezielle Album versucht auszudrücken, dass jede Musik der Seele gut tut, indem sie die subtilsten Nuancen der Menschlichkeit erschließt, unabhängig vom individuellen Glauben: „Gute Musik bringt eine kraftvolle Botschaft des Friedens und des Gemeinsam-Seins mit sich, sie lehrt uns etwas über Schönheit und hilft uns, unsere Herzen und unseren Geist zu öffnen.“

Andrea wurde von der Italienischen Republik mit dem Großen Italienischen Verdienstorden (Grande Ufficiale Italiane Order of Merit) geehrt und ihm wurde der Titel eines Botschafters der Italienischen Republik San Marino verliehen. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Operngesang am "G. Puccini"-Musikkonservatorium in La Spezia und einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universität von Pisa, Italien. Während der Eröffnungszeremonie des Weltwirtschaftsforums 2015 in Davos (Schweiz) wurde er in Anerkennung seiner Arbeit als Künstler und Philanthrop mit dem angesehenen Crystal Award geehrt. Im Jahr 2016 verlieh ihm die Universität von Macerata den Ehrendoktortitel in Moderner Philologie.

Tickets für die Konzerte von Weltstar Andrea Bocelli sind erhältlich auf www.eventim.de (Deutschland), www.oeticket.com (Österreich), www.ticketcorner.ch (Schweiz) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen!

