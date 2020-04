Leutgeb Entertainment Group GmbH

Andrea Berg MOSAIK-Live Arena Tour: Ersatztermine und Zusatzshow stehen fest

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Graz (ots)

Alle Tickets (Ausnahme Zusatzshow Halle) behalten ihre Gültigkeit! Ticketkauf ab sofort wieder möglich!

Alle Fans von Andrea Berg dürfen sich freuen: Die Ausnahmekünstlerin setzt ihre MOSAIK-Live Arena Tour im Frühjahr 2021 fort. Für alle neun Konzerte, die aufgrund der aktuellen Corona-Krise behördlich untersagt wurden, stehen die Ersatztermine nun fest. Außerdem wird Andrea Berg im Rahmen der Tour eine Zusatzshow in der OWL ARENA in Halle/Westfalen spielen.

Bereits erworbene Tickets für die unten genannten Konzerte (ausgenommen Zusatzshow Halle) behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit. Außerdem ist der Ticketkauf ab sofort wieder möglich unter www.eventim.de, www.andrea-berg.de und an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen.

Sollten Sie den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, erhalten Sie von Eventim einen Gutschein in der Höhe Ihres Ticketwerts, welchen Sie dann für ein anderes Konzert der GLOBAL EVENT & ENTERTAINMENT GMBH einsetzen können. Die weiteren Konzerte der Global Event & Entertainment GmbH, welche Ihnen mit diesem Gutschein zur Verfügung stehen, finden Sie auf www.leutgebgroup.com. Der Umtausch von Konzerttickets ist allerdings erst ab dem 01.05.2020 möglich, da Eventim aktuell aufgrund von COVID-19 an dieser Systemlösung arbeitet.

Andrea Berg: „Die Reaktionen der Fans auf unsere bisherigen Konzerte haben mich und mein gesamtes Team tief berührt. Umso trauriger waren wir, dass unsere gemeinsame MOSAIK-Reise durch das Corona-Virus gestoppt wurde. Viele Fans hatten sich die Tickets bereits vor Monaten gesichert und blickten dem Konzertabend seitdem gespannt und voller Vorfreude entgegen. Ich freue mich deshalb riesig, 2021 mit Euch gemeinsam wieder das Leben zu feiern – noch bewusster, noch intensiver, noch dankbarer!“

Die Ersatztermine der MOSAIK-Live Arena Tour im Überblick

- Do 11.03.2021 Braunschweig Volkswagen Halle (alt: 15.03.2020) - Fr 12.03.2021 Schwerin Sport- & Kongresshalle (alt: 26.03.2020) - Do 18.03.2021 Bremen ÖVB Arena (alt: 21.03.2020) - Fr 19.03.2021 Magdeburg GETEC Arena (alt: 20.03.2020) - Sa 20.03.2021 Erfurt Messe (alt: 13.03.2020) - Do 08.04.2021 Hannover TUI Arena (alt: 27.03.2020) - Fr 09.04.2021 Leipzig Halle:Eins – Leipziger Messe (alt: 28.03.2020) - Sa 24.04.2021 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung (alt: 14.03.2020) - So 25.04.2021 Dortmund Westfalenhalle (alt: 22.03.2020)

Bereits erworbene Tickets für oben genannte Konzerte (ausgenommen Zusatzshow Halle) behalten ihre Gültigkeit!

Zusatzshow

- Sa 13.03.2021 Halle/Westfalen OWL ARENA

Tickets:

www.eventim.de

www.andrea-berg.de

sowie an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen

Weitere Infos gibt es unter:

www.andrea-berg.de

www.leutgebgroup.com

www.facebook.com/andrea.berg.de

www.facebook.com/AndreaBergMosaikLiveArenaTour

www.instagram.com/andreabergoffiziell/

https://twitter.com/Andrea_Berg

Youtube Kanal: Andrea Berg

Pressematerial finden Sie direkt hier!

Pressekontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing@leutgebgroup.com



Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell