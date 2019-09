Leutgeb Entertainment Group GmbH

Fantasy - Die Große Casanova Arena Tour 2020/2021

Graz (ots)

Leutgeb Entertainment präsentiert Schlagerduo Fantasy auf großer Arena Tour

Nur wenige Künstler verstehen es wie FANTASY, ihre Fans auf eine Reise in eine Phantasiewelt mit ausgelassener Partystimmung, stillen Momenten und Gedanken an Leidenschaft und Liebe mitzunehmen. Großartige Unterhaltung ist bei jedem FANTASY-Konzert garantiert! Das erfolgreiche Schlagerduo sorgt bei seinen einzigartigen Live-Konzerten für ausverkaufte Arenen und ist auch aus den großen TV-Shows nicht mehr wegzudenken. Die Liste der Auszeichnungen, die das Duo mit den spektakulär schönen Bühnenshows verliehen bekam, ist lange. Sie umfasst neben zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen ihrer Alben im gesamten deutschsprachigen Raum auch sechs Echo-Nominierungen und drei "EINS der Besten"-Auszeichnungen in Folge (2017, 2018 und 2019). Ein Ende ihrer außergewöhnlichen Karriere ist noch lange nicht in Sicht und die eingeschworene Fangemeinde von FANTASY darf sich jetzt schon auf DIE GROSSE CASANOVA ARENA TOUR 2020/2021 mit vielen Überraschungsmomenten freuen.

Tourdaten:

05.11.2020 Wien | 07.11.2020 München | 08.11.2020 Luzern | 11.11.2020 Berlin | 12.11.2020 Leipzig | 09.12.2020 Oberhausen | 20.01.2021 Innsbruck | 21.01.2021 Salzburg | 22.01.2021 Linz | 28.01.2021 Villach | 29.01.2021 Graz | 30.01.2021 St. Pölten | 17.02.2021 Rostock | 18.02.2021 Schwerin | 19.02.2021 Neubrandenburg | 24.02.2021 Kiel | 25.02.2021 Bremerhaven| 26.02.2021 Aurich | 27.02.2021 Hamburg | 28.02.2021 Lingen | 04.03.2021 Bielefeld | 05.03.2021 Hannover | 06.03.2021 Magdeburg | 07.03.2021 Würzburg | 11.03.2021 Ulm | 12.03.2021 Freiburg | 13.03.2021 Ludwigshafen | 18.03.2021 Koblenz | 19.03.2021 Frankfurt | 23.03.2021 Nürnberg | 24.03.2021 Regensburg | 25.03.2021 Hof | 26.03.2021 Erfurt | 27.03.2021 Landshut | 08.04.2021 St. Gallen | 09.04.2021 Zürich | 10.04.2021 Stuttgart | 14.04.2021 Köln | 15.04.2021 Siegen | 16.04.2021 Kassel | 17.04.2021 Wolfsburg | 21.04.2021 Cottbus | 22.04.2021 Jena | 23.04.2021 Riesa | 24.04.2021 Dresden

