Neue App behält den Therapieplan im Auge

Feldkirchen (ots) - Die kostenlose App MEIN AUGE erinnert individuell und zuverlässig an die Tropfzeiten von Augentropfen - sogar für beide Augen unterschiedlich. Sie unterstützt bei der Entwicklung einer täglichen Routine, während das integrierte Tagebuch, optional für den nächsten Arztbesuch, die Fortschritte dokumentiert. Dabei bleiben persönliche Daten ausschließlich auf dem Smartphone. Verfügbar ist die App im App Store und bei Google Play.

Wie bei allen chronischen Erkrankungen ist auch bei der Behandlung des Trockenen Auges und des Glaukoms die Therapietreue der Patienten besonders entscheidend für den Behandlungserfolg. Studien belegen jedoch, dass 53 % aller Patienten in Dauertherapie ihre Augentropfen nicht oder nicht richtig anwenden.(1) Aus diesem Grund hat TRB Chemedica gemeinsam mit deutschen Augenärzten die App MEIN AUGE entwickelt. Sie erinnert zuverlässig an die Tropfzeiten von Augentropfen und motiviert, regelmäßig zu tropfen. In wenigen, intuitiven Schritten und ohne Benutzerkonto, können Erinnerungen ganz individuell angelegt werden.

Literatur: (1) Hermann M., Üstündag C., Diestelhorst M., SOE 2005 Scientific Programme Poster Sessions P 7.

