Global Food Summit 2022 - Botschafter für Bioökonomie in Krisenzeiten

Mit der FAO, dem UN-World Food Program und den Partnerländern Brasilien und Israel

Zum Global Food Summit 2022 - Live Event in der Alten Kongresshalle in München, am 7. und 8. Juni 2022, erklärt der Head and Founder, Stephan Becker-Sonnenschein:

Der Krieg in der Ukraine zeigt uns deutlich, wie fragil unsere globale Lebensmittelversorgung aufgestellt ist. Die ausfallenden Weizenlieferungen aus der Ukraine und auch aus Russland, lassen die Lebensmittelpreise in Europa in die Höhe schießen und in Afrika fast unbezahlbar werden.

Das UN-World Food Program (WFP) sowie die UN-Food and Agriculture Organisation (FAO), erwarten als Folge der ausbleibenden Weizen-Lieferungen und der daraus resultierenden Verteuerung von Lebensmitteln, zusätzlich rund 40 Millionen unterernährter Menschen. Weltweit werden 2022 rund 320 Mio. Menschen von Hunger betroffen sein.

Auf dem Global Food Summit 2022 in München werden wir uns diesen Fragen stellen:

Welche Rolle spielt die Bioökonomie bei der Lösung der heraufziehenden Hungerkrise? Hilft sie dabei, die Nahrungsmittelkette resistenter zu machen? Was können globale Forschung und Innovationen dazu beitragen? Wie kann kurzfristig gegengesteuert werden ohne negative Folgen für Klima und Umwelt? Welche Lösungen kann die innovative urbane Lebensmittelproduktion beitragen?

Prof. Dr. Matin Qaim, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung in Bonn (ZEF), wird als Keynote Speaker zur Eröffnung des Global Food Summit am 8. Juni Antworten auf diese Fragen geben. Für ihn steht die schnelle Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität durch neue Technologien wie etwa CRISPR, um die Hungerkrise zu vermeiden, nicht im Widerspruch zum Klimaschutz.

Dr. Maximo Torero, der Chefökonom der FAO, wird auf dem dem Global Food Summit seine Einschätzung der Lage darstellen, ebenso wie Arif Husain, Chefökonom des UN-World Food Programs, das 2020 den Nobelpreis erhielt.

Innovative Agrartechnik und innovative Lebensmittelherstellung werden auch unsere diesjährigen Partnerländer Brasilien und Israel auf dem Global Food Summit präsentieren - beispielsweise mit den Start-Ups ANINA und Remilk aus Israel.

Eine besondere Ehre ist es uns, dass der Botschafter Brasiliens in Deutschland, S. E. Roberto Jaguaribe, persönlich die brasilianischen Forscher und Unternehmen vorstellen wird, die unsere Gäste auf dem Global Food Summit sind.

Verschärft wird die derzeitige Krisenlage außerdem dadurch, dass im Seehafen von Schanghai hunderte von Container-Schiffe wegen des Corona-bedingten Lockdowns der Stadt weder be- noch entladen werden können. Die internationalen Logistik- und Versorgungsketten sind dadurch empfindlich gestört. Auch das treibt die Preise zusätzlich in die Höhe. Die europäische Wirtschaft fürchtet Produktionsausfälle, und setzt auf innovative Ansätze.

Wir freuen uns auf die Teilnahme von Iglo, und von zwei Global Playern aus München, der BayWa und Wacker Chemie, die ihre neuen Ansätze zur Nahrungsmitteproduktion vorstellen werden.

Auch werden die Botschaften von Peru und von Sri Lanka die Bioökonomie-Strategien ihrer Länder präsentieren. Dr. Andy Zynga vom European Institute of Innovation & Technology (EIT) wiederum die neuesten europäischen Bioökonomie-Ansätze.

Die Berakout-Session steht in diesem Jahr ebenfalls ganz unter dem Eindruck, bioökonomische Lösungen für die Krisensituation zu finden. Wir freuen uns, dass zum ersten Mal ICABR, das Internationale Konsortium der angewandten Bioökonomie, mit Sitz in Italien, eine Breakout Session auf dem Global Food Summit gestaltet. Auch dürfen wir unsern Partner, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) aus Quakenbrück wieder in München begrüßen.

Anbei eine Programmübersicht & Links zum Ticketkauf:

Am Dienstag, dem 7. Juni 2022 um 10.00 Uhr, findet im Internationalen Presse Club München die Auftakt Pressekonferenz des Global Food Summits statt, zu der noch gesondert eingeladen wird.

Am Mittwoch, dem 8. Juni 2022 um 9.00 Uhr, beginnt der Kongress mit dem Grand Opening in der Alten Kongresshalle in München.

Mehr zum Programm erfahren Sie hier: globalfoodsummit.com

Tickets für München können Sie hier erhalten: Ticketverkauf

Tickets für den Live-Stream können Sie hier erhalten: globalfoodsummit.live

