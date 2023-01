Abgeordnetenhaus von Berlin

Obermayer Awards 2023 - Verleihung im Livestream des Abgeordnetenhauses

Berlin (ots)

Die Verleihung der Obermayer Awards findet in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt. Im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses von Berlin werden die Preise am Montag, dem 23. Januar 2023, ab 18.00 Uhr im Rahmen einer Feierstunde an die Preisträger/-innen übergeben.

Die Preisverleihung wird auch gestreamt und kann im Internet verfolgt werden:

https://agh.berlin/oa

Weitere Infos zu den Obermayer Awards 2023 und zu den Preisträgern finden Sie hier:

https://ots.de/xH2177

Wort/-Bildtermin

Montag, 23. Januar 2023, 18.00 Uhr

Abgeordnetenhaus von Berlin, Plenarsaal

Original-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuell