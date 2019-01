DS Automobiles

Neuer DS 3 CROSSBACK ab sofort bestellbar

Skulpturales Design trifft auf Technologien der Oberklasse: Mit dem DS 3 CROSSBACK präsentiert DS Automobiles das zweite Modell der neuen Generation. Ab sofort ist der Kompakt-SUV mit drei effizienten Benzin-Motorisierungen in Deutschland bestellbar. Die Preise beginnen bei 23.490 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Zur Einführung ist neben der Serienversion auch die limitierte Sonderedition "La Première" erhältlich. Zudem folgt Ende dieses Jahres eine leistungsstarke, rein elektrisch angetriebene Version.

DESIGN IM DIENSTE DER TECHNOLOGIE

Von außen besticht der DS 3 CROSSBACK durch skulpturales Design und ausgewogene Proportionen. Mit einer Länge von 4,12 Metern, 1,79 Metern Breite und einer Höhe von 1,53 Metern gehört das Modell dem B-Segment an. Große Räder auf 18-Zoll-Felgen und eine erhöhte Bodenfreiheit sorgen für einen robusten Auftritt auf der Straße. Die Frontpartie wird von einem markanten Kühlergrill und adaptiven Full-LED-Scheinwerfern dominiert. Ihre Matrix Beam-Technologie "DS MATRIX LED VISION" erlaubt dem Fahrer außerhalb der Stadt beständig mit Fernlicht zu fahren, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Einzigartig im Segment sind die in der Karosserie versenkbaren Türgriffe. Sie klappen automatisch aus, sobald sich der Fahrer dem Auto nähert.

DER GANZ PERSÖNLICHE DS 3 CROSSBACK

Das neue Modell bietet zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten. Durch drei verschiedene Ausstattungsniveaus kann der DS 3 CROSSBACK perfekt auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Darüber hinaus stehen dem Kunden zehn Felgen, zehn Karosserielackierungen (Kristall-Grau ab Q4/2019) sowie drei Dachfarben zur Auswahl. Passend zu den Personalisierungsmöglichkeiten außen werden fünf unterschiedliche Innenraumwelten - die DS Inspirationen - angeboten. Zum Einsatz kommen dabei raffinierte französische Handwerkskunst sowie hochwertige Materialien wie Nappaleder, Textilgeflechte oder Alcantara®.

Im Innenraum: Komfort für alle Sinne

Im Innenraum des DS 3 CROSSBACK umgibt die Insassen höchster Komfort. So warten die hochwertigen Sitze mit einer innovativen Schaumstoffbehandlung und zwei unterschiedlichen Dichten auf. Für ein eindrucksvolles Sound-Erlebnis sorgt das optional erhältliche Audiosystem des französischen Unternehmens FOCAL® mit zwölf Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 515 Watt. Der mittige 10,3 Zoll-HD-Touchscreen mit vernetzter Navigation wird durch ein farbiges Head-up-Display perfekt ergänzt.

HIGHTECH FÜR AUSSERGEWÖHNLICHES FAHRVERGNÜGEN

Der DS 3 CROSSBACK verfügt über ein umfangreiches Angebot an Fahrassistenzsystemen, die den Weg zum autonomen Fahren ebnen. So hält "DS DRIVE ASSIST" automatisch die Spur und die Geschwindigkeit bis zu 180 km/h. Zudem wird stets der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten. Ergänzend bietet der Kompakt-SUV "Active Safety Brake", eine Notbremsfunktion der jüngsten Generation. Diese erkennt tagsüber und nachts Fußgänger, Fahrradfahrer oder Fahrzeuge und trägt dazu bei, eine Kollision zu vermeiden oder abzumildern.

Mithilfe von "DS PARK PILOT" wird das Einparken leichter. Das System erkennt, ob der gewählte Parkplatz für die Abmessungen des DS 3 CROSSBACK ausreicht. Anschließend parkt das Fahrzeug selbstständig ein (ab H2/2019 erhältlich).

Ein einzigartiges Novum in der Automobilindustrie trägt den Namen "DS SMART ACCESS". Dadurch kann der Fahrer seinen Wagen sowohl per Smartphone öffnen und starten als auch bis zu fünf Fahrern erlauben, es zu benutzen - ohne ihnen den Schlüssel auszuhändigen (ab H2/2019 erhältlich).

Vier Verbrennungsmotoren und eine rein elektrische Version

Für den DS 3 CROSSBACK werden aktuell drei Benzin-Motorisierungen angeboten, die bereits der Abgasnorm Euro 6d entsprechen. Das Achtgang-Automatikgetriebe der neuesten Generation ermöglicht einen besonders niedrigen Verbrauch und höchsten Komfort beim Fahren. Noch in diesem Jahr wird ein Dieselmotor mit 130 PS folgen.

Ende 2019 wird zudem eine leistungsstarke, rein elektrisch angetriebene Version angeboten. Der DS 3 CROSSBACK E-TENSE verfügt dank seiner Batteriekapazität von 50 kWh über eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern im WLTP-Testzyklus. Die maximale Leistung beträgt 100 kW (136 PS), das Drehmoment liegt bei 260 Nm. Die Batterie kann an einer öffentlichen Ladestation (100 kW) innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden (entspricht 9 km/min).

DS 3 CROSSBACK La Première

Zur Einführung des DS 3 CROSSBACK ist von Mai bis Juli 2019 die limitierte Sonderedition "La Première" bestellbar, die sich durch eine ausgesprochen exklusive und umfangreiche Serienausstattung auszeichnet. Das Dach in Diamant-Rot passt perfekt zu den Nappaledersitzen in Rubinrot, die im Stil nobler Uhrenarmbänder gehalten sind. Auch das Armaturenbrett und die Türverkleidungen überzeugen mit dekorativem Nappaleder in dem einzigartigen Farbton. Ebenfalls Teil der DS Inspiration "OPERA ART RUBIS (LA PREMIÈRE)", die eigens für die limitierte Sonderedition erhältlich ist, sind die personalisierten Badges "La Première" auf den Vordertüren, der Motorhaube sowie auf dem Armaturenbrett.

