PIZ Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen

Premiere - Erste Unterkünfte für den Neuen Wehrdienst in der Eifelkaserne in Gerolstein übergeben

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Bonn/Gerolstein (ots)

Das Informationstechnikbataillon (ITBtl) 281 hat am Mittwoch dem, 26. August 2026 in der Eifelkaserne in Gerolstein die ersten neuen Unterbringungsmöglichkeiten aus dem "Sofortprogramm Infrastrukturbedarf Personalgewinnungsorganisation" (SIPGO) für Soldatinnen und Soldaten übernommen. Ziel des Programms ist es, schnell flexible containerbasierte Infrastruktur an regional für den Aufwuchs der Streitkräfte geeigneten Standorten bereitzustellen.

Die feierliche Veranstaltung in Gerolstein markierte einen exklusiven Meilenstein. Insgesamt entstehen durch das bundesweite, vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) koordinierte Bauprogramm, mehr als 8.600 Unterkunftsplätze in 4.800 Containern in 32 Liegenschaften.

Für die Rekrutinnen und Rekruten des Neuen Wehrdienstes in Gerolstein steht damit rechtzeitig zum IV. Quartal 2026 die notwendige Infrastruktur bereit. Am Standort Gerolstein bedeutet dies, zusätzliche Kapazitäten für 200 Grundausbildungsplätze pro Durchgang.

Entstanden sind moderne, funktionale Containerunterkünfte (ausgelegt auf Zweifachbelegung), Sanitärmodule, vielseitig nutzbare Funktionsflächen sowie zeitgemäße Ausbildungsräume. Die vorbereitenden Erschließungs- und Erdarbeiten wurden vorab mit hoher Geschwindigkeit durch das zuständige Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ) Mayen realisiert.

Der Hauptabteilungsleiter Aufwuchs im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Ministerialdirektor Dr. Alexander Götz, ist der Meinung, dass man sich mit Fug und Recht nicht hinter der zivilen Wirtschaft verstecken müsse "SIPGO ist ein Gamechanger für den Aufwuchs. Diese Gebäude zeigen: Unser Plan hat funktioniert".

Professor Dr. Roland Börger, Präsident des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) würdigte in seinem Grußwort die herausragende Leistung aller Beteiligten: "Dieses Gebäude hinter mir ist weit mehr als nur ein einfacher Containerbau. Es steht beispielhaft für einen bisher einmaligen Kraftakt der Infrastrukturorganisation der Bundeswehr und das Engagement vieler Menschen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben."

Und zu diesen Menschen, die den Aufwuchs möglich machen, gehören sowohl die Angehörigen des BAIUDBw als auch die des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw), wie der Präsident, Generalleutnant Robert Sieger, betonte: "Personalgewinnung und Unterbringung sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Neue Wehrdienst steht und fällt mit der Frage, ob wir die Menschen, die sich für uns entscheiden, auch tatsächlich aufnehmen können. Und zwar attraktiv, funktional und vor allem auch an dem Ort, an dem sie gebraucht werden und sie ihren Dienst leisten wollen."

Das ITBtl 281

Das Informationsbataillon 281 in Gerolstein im nördlichen Rheinland-Pfalz gelegen, ist Teil des Cyber- und Informationsraumes der Bundeswehr, der jüngsten der vier Teilstreitkräfte der Bundeswehr. Die ca. circa 670 Soldatinnen und Soldaten stellen mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik die Führungsfähigkeit der Streitkräfte sicher - bei Übungen im Inland wie im Einsatz weltweit. In einer Zeit wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen ist eine verlässliche, geschützte und leistungsfähige IT-Infrastruktur und Kommunikation unverzichtbar für den Erfolg militärischer Operationen.

Seit Oktober 2020 stellt die 6. Kompanie die Ausbildung sicher. Durch das qualifizierte Stammpersonal erlernen die zukünftigen Kameradinnen und Kameraden in ihrer zwölf wöchigen Heimatschutzausbildung (früher Grundausbildung) das nötige Handwerkszeug, um in ihrer weiteren militärischen Laufbahn zu bestehen. Dies umfasst unter anderem: Innere Führung, politische Unterrichte, Formalausbildung, Fernmelde-, ABC- und Sanitäts-Ausbildung, sowie Gefechtsdienst, Waffen- und Wachausbildung.

Copyright-Angaben für die beigefügten Fotos:

Bundeswehr/Marcus Rott

Bild: Schlüsselübergabe: Generalleutnant Robert Sieger, Präsident BAPersBw; Oberstleutnant Benedikt Pollok stellv. Kommandeur ITBtl 281; Ministerialdirektor Dr. Alexander Götz, Hauptabteilungsleiter Aufwuchs im BMVg; Prof. Dr. Roland Börger, Präsident BAIUDBw, Georg Bayer, Geschäftsführer, KB Container GmbH.

Hintergrund "Baufeier - SIPGO" in der Eifel-Kaserne am Standort Gerolstein

Insgesamt werden mit dem Sofortprogramm "Infrastrukturbedarf Personalgewinnungsorganisation" (SIPGO) mehr als 8.600 Unterbringungsplätze in 32 Liegenschaften entstehen. Das Projekt hat einen finanziellen Umfang von rund 400 Mio. Euro und ist in sechs Regionalcluster unterteilt. Es dient der Aufnahme auftretender Spitzen im Bewerbendenaufkommen für den neuen Wehrdienst im zweiten Halbjahr 2026.

Liegenschaftsbezeichnung Eifelkaserne, Gerolstein

Baufeld: Antreteplatz

Gesamtkosten: Rund 10 Millionen EUR

Bauzeiten

Baubeginn: 05/26

Bauende: 08/26

Möblierung: 09/26

Übergabe an Nutzer: 09/26

Projektbeteiligte

Bauherr: BAIUDBw KompZ BauMgmt Wiesbaden

Abrufende Stelle: BwDLZ Mayen

Auftragnehmer: KB Container GmbH

Subunternehmer: CMA Logistik GmbH

Maßnahmenbeschreibung

Zusätzliche Aufnahme von 200 Ausbildungsplätzen pro Durchgang ab 11/26 am Standort im Rahmen des Personalaufwuchses durch den neuen Wehrdienst

Errichtung von jeweils zwei dreistöckigen, temporären, containerbasierten Gebäuden

Containerbauweise auf Fertigfundamenten inkl. Medienanschluss an das Liegenschaftsversorgungsnetz (keine Autarkie notwendig)

Beide Gebäude bestehen aus insgesamt 100 Unterkunftscontainern, 50 Büro- und Lagercontainern sowie diverse Peripheriecontainern (45 Container pro Etage, insg. 270 Container)

Unterbringung in Zweibettbelegung mit Sanitärmodulen

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