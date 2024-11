TQ Accelerator: Green Transformation: Diese 15 ausgewählten Start-ups treiben nachhaltige Innovationen voran

FinTech Community Frankfurt TechQuartier

Frankfurt am Main (ots)

Das TechQuartier ( https://techquartier.com/) hat die 15 Start-ups bekannt gegeben, die für das Programm TQ Accelerator: Green Transformation ( https://techquartier.com/programs/tq-accelerator-green-transformation) ausgewählt wurden. Das Programm richtet sich an innovative Seed- und Series-A-Start-ups in den Bereichen Sustainable Finance, ESG-Management, Green Building, Immobilien und Energie. Es findet vom 28. Oktober bis 12. Dezember in Frankfurt statt, wird durch öffentliche Fördermittel des Landes Hessen unterstützt und bietet Zugang zu Mentor:innen und Investor:innen sowie umfangreiche Networking-Möglichkeiten.

"Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Start-ups unterstützen, die greifbare Lösungen für Nachhaltigkeit vorantreiben", erklärte Alice Rettig, Geschäftsführerin des TechQuartiers. "Dieser Start-up-Batch repräsentiert die Zukunft der Green Transformation und wir freuen uns, sie auf ihrem Weg zu begleiten."

Das Programm verzeichnete über 70 Bewerbungen aus ganz Europa. Start-ups aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Carbon Management, Kreislaufwirtschaft und Sustainable Finance zeigten großes Interesse.

Die Start-ups:

Partner: Baker McKenzie, ING, Commerzbank, Deloitte und Helaba.

Öffentliche Events

Im Rahmen des Accelerators finden öffentliche Veranstaltungen statt, die sich auf ESG und die Zusammenarbeit mit Start-ups konzentrieren.

