Die Werdenfelserei - ein "lässiges" Boutique Hotel auf Erfolgskurs

Die Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen ist das erste Hotel ganz aus Holz und durch und durch ein Familienprojekt. Die Gastgeberfamlie Erhardt hat sich damit einen Traum erfüllt und mit ihrer Hotellerie-Erfahrung und viel Herzblut dieses einzigartige Boutique-Hotel geschaffen. Schick. Unkonventionell. Und vor allem: lässig.

Ob ein Kulinarik-Gutschein für das Restaurant Wurzelwerk, ein Day SPA-Gutschein für den atemberaubenden Wellnessbereich "Himmel über Garmisch" oder ein Nächtigungs- & Paketgutschein für eine der traumhaften Suiten in der Werdenfelserei.

Seit genau einem Jahr ist das Gutschein-Management-System von INCERT eTourismus für das Boutique Hotel im Einsatz und hat von Beginn an die erwarteten Erfolge übertroffen. Der Clou: Der Gutscheinvertrieb wurde intensiv in das Pre-Opening Marketing mit aufgenommen und so konnte bereits vor der Eröffnung eine beachtliche Nachfrage und gute Umsätze generiert werden.

"Ein perfektes Tool, um gerade vor Eröffnung und während der ersten Monate den Verkauf anzuregen. Vielen Interessierten konnten wir so im Pre-Opening bereits mit einem Gutscheinverkauf begegnen. Einfach in der Handhabung, schneller Kundenservice und gute Beratung bei der Ausarbeitung des Gutschein-Angebotes. Ich würde INCERT Jederzeit weiter empfehlen!" (Barbara Erhardt, Gastgeberin Werdenfelserei)

Jeder verkaufte Gutschein ist ein einzigartiges Erlebnisgeschenk und bringt einen künftigen Gast in die Werdenfelserei zu Familie Erhardt, die mit Professionalität und bayrischer Gastfreundschaft eine unvergessliche Zeit am Fuße der Zugspitze garantiert.

Die komplette Abwicklung von der Personalisierung und Erstellung, über die Onlinezahlung hin zum automatischen Versand der print@home Gutscheine läuft über das INCERT System voll automatisch ab. So haben die Hotelmitarbeiter mehr Zeit für ihre Gäste und müssen sich nicht um die aufwendige Erstellung der Gutscheine kümmern.

"Es gilt das Potential vom Gutscheinverkauf zu erkennen, das Thema Gutscheine zu pushen ohne sich vor dem Verwaltungsaufwand - besonders in der Vorweihnachtszeit - zu sorgen." so Sonja Rist, Area Sales Manager Deutschland bei INCERT eTourismus. "Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben Gutscheine einfach und emotional online zu kaufen, wirkt sich dies positiv auf Ihre Nachfrage & Weiterempfehlung aus. Zeitgleich werden mit dem hinter INCERT steckendem Verwaltungssystem Ihre internen Arbeitsabläufe optimiert und Fehlerquellen minimiert."

Entdecken auch Sie das besondere Leistungsangebot der Werdenfelserei auf www.werdenfelserei.de/gutscheine oder informieren Sie sich über die neue Generation der INCERT Gutschein - & Ticketsysteme auf www.incert.at.

INCERT eTourismus - Technik & Know-how vom Spezialisten

INCERT eTourismus ist seit 2007 Schrittmacher für umfassende eCommerce & Loyalty Systeme im Tourismus und der Freizeitwirtschaft. Top-Hotels, Vermarktungsgruppen, Thermen, Tourismusregionen, Bergbahnen und innovative Unternehmen werden vom eCommerce Spezialisten betreut.

Die Stärke der INCERT Verkaufssysteme liegt in den vielseitigen und einfach zu kombinierenden Leistungsbausteinen und Systemmodulen. Mit der INCERT SALES.Suite können wahlweise eine "print@home"-Gutscheinwelt, ein Geschenkkartensystem, ein Ticketsystem oder ein umfangreicher Produktshop betrieben werden. Ein professioneller Administrationsbereich verwaltet sämtliche Produkte in einem System.

Neben dem Vertrieb widmet sich INCERT auch den Themen Marketing und Gästebindung und bietet hierzu ein Kampagnensystem, ein "Gäste werben Gäste" Tool sowie umfangreiche und interaktive Kundenclubs mit dem Ziel Gäste statt mit Rabatten durch individuelle Erlebnisse Anreize für Folgeaufenthalte zu bieten an.

Werdenfelserei

Hotel Betriebs GbmH &Co.KG

Alleestr. 28

D-82467 Garmisch-Partenkirchen



Tel: +49 (0) 8821 6869390

info@werdenfelserei.de
www.werdenfelserei.de



INCERT eTourismus GmbH & Co KG

Leonfeldnerstrasse 328

A- 4040 Linz



Tel: +43 (0) 732 890018

beratung@incert.at
www.incert.at

