Weiter auf Wachstumskurs: DRACOON baut Geschäftsführung mit Dr. Björn Momsen und Morad Rhlid aus

Regensburg (ots) - Bereits im Vorjahr gelang DRACOON mit seinem Online-Event THE NEXT STEP und dem Schwerpunkt "weltweit digital sicher arbeiten" ein fulminanter Auftakt. Und auch in diesem Jahr wird - diesmal an zwei halben Tagen - in bis zu drei parallelen Tracks beim Networking, in Expertenpanels, Vorträgen und visionären Keynotes über die digitale Souveränität ...

mehr