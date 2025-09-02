Mindray

Mindray arbeitet mit Mercy Ships zusammen, um fortschrittliche medizinische Versorgung in ganz Afrika bereitzustellen

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Mercy Ships bekannt, der weltweit größten gemeinnützigen Organisation, die Hospitalschiffe betreibt. Die Zusammenarbeit wird die Gesundheitsversorgung in Afrika südlich der Sahara verbessern und die Mission von Mercy Ships unterstützen, kostenlose, lebensverändernde Operationen, medizinische Schulungen sowie nachhaltige Verbesserungen des Gesundheitssystems anzubieten.

Der Zugang zu sicheren chirurgischen Eingriffen ist in ganz Subsahara–Afrika weiterhin stark eingeschränkt:

Mehr als 170 Millionen Menschen – über 95 % der Bevölkerung – haben keinen Zugang zu grundlegender chirurgischer Versorgung.

– über – haben keinen Zugang zu grundlegender chirurgischer Versorgung. In der Region gibt es nur 0,2 bis 1,0 Chirurgen pro 100 000 Einwohner , was weit unter dem WHO-Richtwert von 20 pro 100 000 liegt.

, was weit unter dem liegt. Mehr als 15 % der Bevölkerung leben weiter als zwei Stunden vom nächstgelegenen Krankenhaus entfernt.

Mercy Ships stellt sich diesen Herausforderungen, indem es zwei hochmoderne Krankenhausschiffe einsetzt, diechirurgische Kapazitäten mit Schulungseinrichtungen kombinieren. Jedes Jahr führen die Schiffe landesweite Patientenscreenings durch, gefolgt von bis zu zehn Monaten an chirurgischen Eingriffen, die Fachgebiete wie Tumorentfernung, rekonstruktive und orthopädische Chirurgie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augenheilkunde und Zahnbehandlung umfassen.

Die Arbeit von Mercy Ships erfordert tragbare, zuverlässige und benutzerfreundliche Geräte, die sowohl für die Untersuchung von Patienten als auch für komplexe chirurgische Eingriffe geeignet sind.

Mindray ging 2017 erstmals eine Partnerschaft mit Mercy Ships ein und spendete Patientenmonitore in Nordamerika. Auf diesem Fundament aufbauend umfasst die erweiterte Zusammenarbeit 2025:

Spenden von modernen Ultraschallsystemen für die Global Mercy™

für die Technische Unterstützung und Schulungsdienste , die virtuell und vor Ort angeboten werden

, die virtuell und vor Ort angeboten werden Fortgesetzte Bereitstellung von Anästhesiegeräten, Defibrillatoren, EKGs und Überwachungssystemen

Heute sind mehr als 350 Mindray–Geräte auf beiden Krankenhausschiffen im Einsatz und gewährleisten jedes Jahr eine kontinuierliche, hochwertige Versorgung für Tausende von Patienten.

Über Operationen hinaus: Nachhaltige Wirkung erzielen

Die Wirkung von Mercy Ships geht weit über die Zahl der Operationen hinaus. Nach Messungen der WHO/Weltbank stellt jeder zehnmonatige Einsatz 4000–7000 gesunde Lebensjahre für die Patienten wieder her – das entspricht einem zusätzlichen gesunden Jahr für eine Stadt mit 5000 Einwohnern.

Mercy Ships investiert auch in die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung:

Ausbildung lokaler chirurgischer Spezialisten

Durchführung von Programmen zur präventiven Gesundheitserziehung

Unterstützung bei der Modernisierung der Krankenhausinfrastruktur

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 hat Mercy Ships:

2,89 Millionen Menschen versorgt

versorgt Mehr als 120 000 Operationen durchgeführt

durchgeführt Über 55 000 Fachkräfte im Gesundheitswesen geschult

„Wir sind Mindray zutiefst dankbar für die Ausstattung unserer Hospitalschiffe mit lebensrettender Technologie. Diese Partnerschaft erhöht direkt die Qualität der Pflege, die wir anbieten können, und versetzt unsere Freiwilligenteams in die Lage, Operationen durchzuführen, die Leben verändern", sagt Bryce Wagner, Leiter der Abteilung Globale Partnerschaften bei Mercy Ships.

Informationen zu Mercy Ships

Mercy Ships betreibt Krankenhausschiffe, die kostenlose Operationen und andere Gesundheitsdienste für Menschen bereitstellen, die kaum Zugang zu sicherer medizinischer Versorgung haben. Mercy Ships ist eine internationale, glaubensbasierte Organisation, die sich in den letzten drei Jahrzehnten ganz auf Partnerschaften mit afrikanischen Ländern konzentriert hat.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mercyships.org.

Informationen zu Mindray

Mindray ist ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, der sich dafür einsetzt, die Gesundheitsversorgung weltweit zugänglicher zu machen. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen in den Bereichen Patientenüberwachung und Life Support, In-Vitro-Diagnostik sowie medizinische Bildgebung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mindray.com/de.

Original-Content von: Mindray, übermittelt durch news aktuell